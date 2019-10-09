研發充電電池、降低鋰電池成本　3位諾貝爾化學獎得主專研離電池有功獲獎

▲2019年諾貝爾化學獎得主公布。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

2019年諾貝爾化學獎今（9日）公布，本屆由美國學者「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）、英國學者史丹利惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)與日本學者吉野彰（Akira Yoshino）共同獲得。清華大學化學系主任林俊成指出，鋰電池的發展，不只使用材料變輕，更讓電池享有很高能量的電量儲存、攜帶方便，大量使用在科技應用上。

林俊成說明，今年3位諾貝爾獎化學獎得主的貢獻都在於鋰電池研究，其中為高齡97歲的古迪納夫（John B. Goodenough），目前是美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）機械工程和材料科學教授，被學術界尊稱為「鋰電池之父」；惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）則是在1970年代初期開發全球第一塊功能齊全的鋰電池，吉野彰（Yoshino Akira）是現代含鋰鹼性鋰離子電池（LIB）發明者，曾獲工程學界最高榮譽全球能源獎。

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▲諾貝爾化學獎得主。（圖／翻攝自推特／The Nobel Prize）

林俊成說，早期的電池是不能充電的，並且內藏有毒物質，使用大多會造成環境汙染，但是鋰電池的發展，不只使用材料變輕，更讓電池享有很高能量的電量儲存、攜帶方便。而諾貝爾獎的頒獎結果，最關鍵的是彰顯科學研究對人類的貢獻，得獎者均研究均與一般民眾日常生活相關。

中央研究院化學研究所研究員顏宏儒也分析，惠廷厄姆在1970年代研發全球第一個可充電電池，但當時受限於材料太貴，無法商業化，古迪納夫在1980年代研發新材料，可以降低鋰電池成本，並提高效能，吉野彰隨後則是延續古迪納夫的研究，將陰陽兩極的電池特性使用在鋰電池上。

顏宏儒說，諾貝爾獎的頒獎在於彰顯科學研究對人類的貢獻，近年來隨著氣候變遷問題受到關注，能源議題因此越來越重要，因此今年各界都預測，太陽能或鋰電池有可能得獎。



