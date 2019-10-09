柯宋終同框！宋楚瑜將出席北市國慶升旗　合體柯文哲、郭台銘

▲柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／記者屠惠剛、徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

中華民國國慶將在10日登場，台北市政府照慣例在市府廣場前舉行升旗典禮。北市府副發言人黃瀞瑩證實，親民黨主席宋楚瑜將以市府顧問的身分出席升旗活動，預計將是柯文哲組黨後，柯宋首度同台。另外，鴻海創辦人郭台銘也將受邀出席市府升旗典禮，郭、柯、宋三人互動值得觀察。

黃瀞瑩表示，宋楚瑜先生是台北市政府的市政顧問代表，日前就有表達想參與國慶升旗典禮的意願，而北市府也表達歡迎之意。黃表示，屆時郭柯宋三人都會同台。

柯文哲與宋楚瑜素來關係良好，雙方關係亦師亦友，宋更是是以素人之姿從政的柯文哲，重要的政治諮詢對象。而面對2020局面，傳出宋楚瑜一度把柯文哲視為接班人，只待柯點頭。

但沒想到，最後柯文哲選擇走上組黨、進軍立法院的這條路，在2020大選親民黨、民眾黨等同是對手關係，傳出柯文哲此舉讓宋大為不滿，接著又發生延攬市議員黃珊珊出任副市長的「挖牆腳」事件，讓親民黨人士多次公開批評柯。

另外，郭台銘臨陣宣布不角逐2020總統大選，打亂郭柯王聯盟態勢，若柯文哲、王金平有意參選總統，只剩下正黨提名一途，等同門票握在親民黨、時代力量手中，也讓柯宋之間的關係更加微妙。