登革熱、屈公病及麻疹數近10年同期新高　蔡淑惠：防疫不因連假而鬆懈

▲登革熱、屈公病及麻疹數近10年同期新高，台南市立委參選人蔡淑惠請中央與地方政府防疫不因連假而鬆懈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

雙十連續假期，國人在慶祝中華民國生日的同時，台南市立委參選人蔡淑惠，要求中央與地方防疫不因連假而鬆懈，並提醒民眾，居家、旅遊都要做好防疫措施，因台南市又有新的登革熱病例確診之外，國內今年登革熱、屈公病及麻疹境外移入病例數均為近10年同期新高。

衛生福利部疾病管制署10月9日公布台南市新增1例本土登革熱病例，為仁德區仁愛里20多歲男性，確診感染登革病毒第二型，還要進一步進行病毒定序以釐清感染源。

疾管署從9月25日至10月9日兩周以來，在9月25及29日、10月1日、6日公布的確診病例主要聚焦在成大勝利校區第三型群聚感染（累計6名群聚相關個案）。9日新病例則為第二型病毒。截至目前台南市確診本土登革熱病例數31例，境外移入登革熱病例數32例。

回想2015年台南市革熱疫情長達6個月失控，造成2萬2760例登革熱病例，112人死亡。議員蔡淑惠強調，慘痛經歷，殷鑑不遠，防疫工作要上緊發條，勿重蹈覆轍。

回顧台南市當時受登革熱疫情衝擊，觀光飯店、小吃店生意大受影響，監察院後還通過糾正台南市政府，列舉「疏忽疫情」、「噴藥紊亂」、「指揮機制失序」、「平時疏於專業培訓」、「未定期清除孳生源」等5大缺失，認為當時的台南市長賴清德及衛生主管機關首長應深切檢討。此外，賴清德還因故拒絕進議會234天，遭監察院彈劾，經公懲會議決申誡處分。

現在要進入秋冬，仍持續有新增登革熱病例，淑惠呼籲中央與地方防疫工作不因連假而鬆懈。民眾在連續假期間，仍應定期落實社區環境之巡、倒、清、刷，澈底清除孳生源，出國旅遊要先查詢瞭解各國疫情，大朋友、小朋友都要做好手部衛生與防蚊措施。

蔡淑惠說，根據疾管署公布的最新疫情，目前多國登革熱、屈公病疫情仍處高峰或流行期。我國今年截至10月9日累計413例境外移入登革熱病例，9成以上個案感染地為東南亞國家；另累計75例境外移入屈公病病例，7成個案感染國家為緬甸；51例境外移入麻疹病例，8成以上個案感染地為東南亞國家。我們的國門檢疫及防疫衛教措施，務必落實、到位。