　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獄政案凸顯司法問題　法官用「刻板印象」審判對被告不公平

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲法界認為判決應考量我國有三節送禮的習俗，不能光以贈送禮盒就認定被告有行賄公務員的主觀犯意。（圖為資料照／記者徐文彬攝）

記者劉昌松／台北報導

東森集團總裁王令麟9日被台北地院以行賄監所官員等理由，依貪污等罪重判2年2月，不光是王本人認為判決無法讓人信服，法界人士也認為，法院不能忽略華人社會三節送禮的習俗，不能光以幾千元的禮盒就認定被告有希望公務員違背職務的行賄犯意，還有律師直指，台灣司法制度易讓法官帶著「刻板印象」進行審判，對被告是不公平的。

永然聯合法律事務所律師李永然認為，公務員違背職務交付、收受賄賂罪，是法定刑很重的貪污罪，法院在審判論罪，適用刑罰時應該更謹慎，必須清楚說明監所人員因為收了禮物，而做出那些違背職務的行為，不能只是以被告曾送水果、茶葉禮盒，或者送牛肉等就認為構成違背職務行賄丶收賄罪，而判重刑。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲律師李永然認為二審法院若對被告的主觀犯意有更審慎的調查，將更可昭司法公信。（示意圖／pixabay）

李永然進一步解釋，在我國社會傳統民間有三節送禮的習俗，這些都是人與人之間的善意表達。又如果被告王令麟辯解，因為監所管理員曾把自己的食物分享給許多受刑人，所以基於「吃人一口，還人一斗」的禮貌，要回贈牛肉，法院就應該調查，管理員是否確實曾把食物分享給多位受刑人，如果有，則受刑人王令麟心生感激的回禮，就和公務員行使其職務就應該沒有關係。

李永然也認為，社會上一般的往來致贈水果、茶葉禮盒，金額如果不大，應該不至於讓公務員因此在執行公務時產生扭曲，既然本案被告已經決定提起上訴，第二審法院如果能根據無罪推定、罪刑法定主義，針對被告到底其主觀上犯意等問題，並更審慎調查，則更妥適的裁判，將更可昭司法公信。

▲▼冤案救援，再審，司法救濟，救援。（圖／pixabay）

▲律師陳砥柱表示，要被告推翻法官的「刻板印象」是很困難的事情。（示意圖／pixabay）

律師陳砥柱表示，台灣檢察官起訴案件後，採「卷證併送」，法官收到案子後，可以用很久的時間閱讀檢方起訴資料，很容易對案件形成先入為主的「刻板印象」，而被被告和辯護人只能在後續的審理程序中，以書狀或者當庭陳述的方式辯護清白，但一般人都知道，要推翻刻板印象是很困難的事情。

陳砥柱指出，本件剛好凸顯法界極力推動改革的司法問題，應該改成檢方起訴時，「卷證不併送」，就像先進國家的司法訴訟，等到審理庭的時候，檢察官和被告、律師才能就案件爭點，各自提出有利事證，法官同時聆聽雙方意見，而不會因為早就吸收了檢方證據，而對被告有刻板印象，這樣審判才會公平。

彼岸花的致命吸引力

【相關新聞】

王令麟：冤判錯判是最大的罪過─判決書照抄起訴書　無法讓人信服

ET快訊
9年前「酒駕撞死」送報生逃出境　林克穎確定不引渡！
以為痔瘡爆血！他脫褲…醫驚：肛門爛掉「找不到洞」　原因曝光
連千毅入獄「後宮群狂切割」！正妹子瑜「深情14字」相挺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林克穎「確定不引渡」！　9年前酒駕撞死送報生逃出境

「陸橋幫」為惡地方　麻豆警肅槍掃黑查緝8人到案

搶通航！斷橋橋拱兩端同步切割　10日凌晨吊移300噸重橋拱

直播譙三字經！網友一狀告上法院...館長到警局說明

潑漆＋燃炮恐嚇報警被冷回：搬家　《ETtoday》 報導2小時後...鎖定3人

Booking.com列高風險網站！　5個月228名消費者挨詐3362萬元

高雄臨檢燈一開！短裙長腿排排站　正妹瞬間被吸睛「匡粉」嬌喊他的名

基隆地檢推有獎徵答抽麗星郵輪　反賄選、反毒品18題「保證」全答對

小琉球漁民人車落海　安檢人員奮不顧身接跳海救人…網友感動

獄政案凸顯司法問題　法官用「刻板印象」審判對被告不公平

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

快訊／林克穎「確定不引渡」！　9年前酒駕撞死送報生逃出境

「陸橋幫」為惡地方　麻豆警肅槍掃黑查緝8人到案

搶通航！斷橋橋拱兩端同步切割　10日凌晨吊移300噸重橋拱

直播譙三字經！網友一狀告上法院...館長到警局說明

潑漆＋燃炮恐嚇報警被冷回：搬家　《ETtoday》 報導2小時後...鎖定3人

Booking.com列高風險網站！　5個月228名消費者挨詐3362萬元

高雄臨檢燈一開！短裙長腿排排站　正妹瞬間被吸睛「匡粉」嬌喊他的名

基隆地檢推有獎徵答抽麗星郵輪　反賄選、反毒品18題「保證」全答對

小琉球漁民人車落海　安檢人員奮不顧身接跳海救人…網友感動

獄政案凸顯司法問題　法官用「刻板印象」審判對被告不公平

「雙十在紀念什麼？」　朱立倫：國慶升旗代表追求民主自由的價值

清秀妹「東區脫褲」直接來！起身腳下多一顆…網噁吐：這人好眼熟

快訊／林克穎「確定不引渡」！　9年前酒駕撞死送報生逃出境

美主導25年來最大軍演　「歐洲守衛者」動員18國聯防俄羅斯

「專業治國，改變成真！」李鴻源為韓國瑜掛看板　韓競辦：感謝付出

網美快衝！DW信義快閃店超好拍　李聖經「玫瑰金錶」抽回家

9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

中職／總冠軍初體驗首戰先發蹲捕？高宇杰：上場會忘記緊張

9歲童被依「5項一級謀殺罪」起訴！縱火燒屋5死　檢察官：他確認有人在家

周杰倫同框「瑞士天王」　超狂組合網跪了：兩大巨星！

社會熱門新聞

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

快訊／男坐北車外長椅死亡

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

連千毅「被認證的假包」　小編40字神回應

18歲醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁

男子國5被酒駕攔檢　突然昏倒不治

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

一日情人爽收400萬！她完事後哀求：還我14萬

按摩師性侵比「噓」　女大生驚嚇忘了呼叫男友

退伍獨子騎機車撞電線桿亡　父母哭癱

高材生化骨水殺人　16天破案如台版CSI

外送員廟會送便當　一句話惹怒陣頭開打

手機狂跳刷卡通知　妻一查驚知中風夫豪包養小三

更多熱門

相關新聞

東森房屋培育全能業務員計畫　吸加盟店東加入

邁向十項全能業務專才，東森房屋開闢運營管理學院約近1個月，已成功吸引旗下約2成多店頭加入，並累積相當詢問度。對此，東森房屋也同步提出獎勵方案，預計將設置學習護照，針對通過房仲證照、分眾北捷廣告業務、全球網連通經營、複合運營管理，及保險證照的業務員，發出結業證書、或研擬給予獎勵金。東森集團總裁王令麟重申：「我們要協助加入東森房屋的年輕人，都能賺到錢！」

王令麟：希望我是台灣企業家遭受司法長期霸凌的最後一位

《聲林》奪金鐘憑什麼？1集砸1千萬…8組華麗數字創紀錄

Lulu自爆絆倒吳姍儒

《聲林》摘金王令麟喊話：初心不變！

關鍵字：

獄政王令麟司法

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

合照比OK手勢　環球影城員工開除

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

快訊／男坐北車外長椅死亡

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

基隆「神祕海鮮攤」曝！當地人跪求低調

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面