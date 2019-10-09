9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

▲嫌犯(臉部打碼者)和父親、弟妹和準媽媽艾伍德的合影。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報報

美國伊利諾伊州發生一宗駭人聽聞的弒親案。一名9歲男童被控縱火燒死自己的老爸、弟妹、堂妹和曾祖母，面臨5項一級謀罪及兩項縱火罪、一項加重縱火罪的起訴。

這宗縱火案發生在今年4月6日。在古德菲爾德村(Goodfield)附近汀伯林移動房屋公園(Timberline Mobile Home Park)內的一間可移動屋起火，造成5人死亡。

死者包括34歲的退伍軍人沃爾(Jason Wal)、他的兩名孩子：1歲的愛麗兒(Ariel)和兩歲的戴蒙(Daemeon)、孩子的兩歲堂姐蘿絲( Rose)、以及孩子們的曾祖母：69歲的穆蕾(Kathryn Murray)。沃爾的未婚妻艾伍德(Katrina Alwood)和他們的長子凱爾(Kyle)則幸運逃出火場。

此案經調查多月後，發現這是一起蓄意縱火案。伍德福德郡(Woodford County)檢察官閔格爾(Greg Minger)周二(8日）宣布破案：嫌犯是沃爾的9歲兒子，但並未透露更多的細節。

「美聯社」報導，《今日美國報》的大規模兇殺案資料庫資料顯示，2006年以來犯案的嫌犯中，從沒有像本案的嫌犯如此幼齒。

閔格爾說：「這是一個沉重的決定。但最終我們仍然要起訴名一名犯下有史以來最嚴重罪行的孩童。我們認為，有在必須這麼做。」

閔格爾表示，若被告被定罪，可能被判處至少5年緩刑，但期限不會過21歲。他也很 可能會接受輔導。 根據伊利諾伊州法律，不得拘留10歲以下的嫌犯。因此，嫌犯不必坐牢。相關報導請看這裡