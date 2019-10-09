「蘋果公司」先被官媒批護航示威者　陸外交部又再回應

▲蘋果上架一款App，引發大陸的不滿。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港抗爭風波越演越烈，蘋果（Apple）近日又上架一款能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App。大陸官媒《人民日報》8日也稱研發者用心險惡，而蘋果的批准「為暴徒護航，居心何在？」對此，大陸外交部發言人耿爽9日強調，任何有良知和正義感的人，都應該對示威者的極端暴力犯罪行為予以抵制和反對，而不是支持和縱容。

耿爽在9日的例行記者會上，被記者問及中方是否會要求蘋果公司下架該款地圖App？首先，他表示自己不是很了解記者所說的具體情況；但近來在香港發生的這些極端暴力犯罪的行為，嚴重挑戰香港的法治和社會秩序，不僅威脅民眾的生命財產安全，更破壞香港的繁榮穩定。因此，耿爽強調，「任何有良知和正義感的人，都應該對此予以抵制和反對，而不是支持和縱容。」

▲全港抗爭即時地圖。（圖／翻攝自HKmap.live）



據悉，「HKmap.live」這款App的主要用途是標示示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚彈的區域。此外，「HKmap.live」2日原被蘋果拒絕上架，理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」，但在4日蘋果突然急轉彎，批准這款App上架香港的蘋果應用商店。

針對App在香港上架，《人民日報》8日發評論批，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，在先前本已拒絕該地圖上架的情況下，「卻又選擇在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力亂港之徒『大開中門』，是有意要做『幫凶』嗎？」

評論又說，這款APP「便利違法活動」，讓香港的暴徒出來行凶，又大搖大擺逃避追捕，「地圖的開發者毫不避諱，要為暴徒『導航』，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴徒『護航』，居心何在？」

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21 — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) 2019年10月4日

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