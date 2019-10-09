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飲料包材龍頭短繳空污費被開罰1.2億　宏全：將提行政救濟

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▲飲料包材龍頭宏全國際因短繳7,729萬元空汙防制費，遭台中地檢署以違反空氣汙染防制法起訴，並被開罰空氣汙染防制費1億2,586萬餘元。(圖／翻攝自宏全國際官網)

▲飲料包材龍頭宏全國際因短繳7,729萬元空汙防制費，遭台中地檢署以違反空氣汙染防制法起訴，並被開罰空氣汙染防制費1億2,586萬餘元。(圖／翻攝自宏全國際官網)

記者林淑慧／台北報導

飲料包材龍頭宏全國際短繳7,729萬元空汙防制費，遭台中地檢署以違反空氣汙染防制法起訴，並被開罰空氣汙染防制費1億2,586萬餘元，宏全國際今（9）日發佈重大訊息表示，相關罰款也都陸續繳交，後續將委請律師作法律救濟。

宏全國際近八年來以短報原物料或未正常開啟空汙設備等方式，短繳7,729萬元空汙防制費，台中地檢署本月4日以違反空氣汙染防制法、詐欺等罪嫌，將董事長戴宏全、總經理曹世忠等高層提起公訴。

請繼續往下閱讀...

宏全國際表示，公司已斥資7,000多萬元購置空汙防制設備，並完成改善，現已符合環保規範，擬委任律師了解起訴內容進行研議處理，公司會持續配合後續司法調查，強調目前營運一切正常，對公司財務、業務並無重大影響。

另外，台中市環保局按空氣汙染防制法第75條規定，要求宏全國際補繳自2013年第3季至2018年第2季的固定汙染源所產生排放量二倍的應繳費額1億2,586萬元。

對此，宏全表示也已先行繳納，認列於今年第2季財報，另不法利得新台幣 77,298,948元，也將認列於2019年第3季財報，並依法提起行政救濟。

宏全去年集團合併營收199.29億元、年增13.7%，創歷史新高，今年前八月營收累計153.20億元、年增6.7%，全年營收有望續創新高。

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