韓國瑜競選之旅行程曝！第一站直搗蔡英文故鄉　一連3天還夜宿



▲韓國瑜將展開競選之旅。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜確定在10月15日市政會議後開始請假，展開全台22縣市「平民土地之旅」，而且行程一連3天，直搗總統蔡英文家鄉，除了與各行各業接觸，拜廟，甚至還搭船至小琉球夜宿，行程滿滿滿，在台灣最南端，宣布全台之旅正式啟航。

據了解，韓國瑜16日開啟屏東請益之旅，先從鵝鑾鼻燈塔出發，再到墾丁、車城福安宮參拜，下午則先到屏東原住民南四鄉造勢、參加六堆忠義祠參拜及客家後援會成立、拜訪東港區漁會，隨後將搭船到小琉球並與車隊環島，並參拜碧雲寺、三隆宮，當晚也將直接夜宿小琉球。

▲韓國瑜15日中午正式請假 。（圖／記者洪正達攝）

隔天一早起床則與小琉球青年代表談話，緊接著搭船回東港至潮州鎮舉行屏東座談會，以「高鐵、高捷南移」為主軸，下午則至明華園潮州戲曲館，參觀全台唯一唐宋八大家韓愈的內埔昌黎祠，再與內埔工業區廠商座談會、出席瑪家鄉屏北原住民固本會報。

至於18日則先定為下午到高樹泰和農場和辜嚴倬雲保種中心，再到大仁科大參訪，最後到市區的玉皇宮及慈鳳宮參拜。三天行程馬不停蹄，韓國瑜選擇從南台灣屏東出發，也是意味向「屏東女兒」蔡英文總統挑戰總統大位。

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