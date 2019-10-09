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替玩家把關！Google擬為「電競手機」設立規格標準

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▲交機時間確定！華碩ROG Phone II爆單　好禮加碼再延長。（圖／華碩提供）

▲華碩ROG Phone II。（圖／華碩提供）

記者王曉敏／綜合外電報導

近來有愈來愈多品牌推出以遊戲為賣點的電競手機，包括華碩的ROG Phone、雷蛇的Razer Phone及小米黑鯊等，但對「電競手機」的規格要求始終未曾有一個標準。為確保未來的電競手機功能強大，且對Android遊戲開發人員而言具可預知性，傳Google正在研擬「遊戲設備認證」計畫，替玩家進一步把關遊戲設備。

從《決勝時刻》（Call of Duty）在手機版上獲得巨大的成功，不難看出為何愈來愈多AAA遊戲開發商及智慧型手機製造商努力推動手機遊戲及電競手機的發展。科技網站XDA-Developers日前取得一份由Google提供給手機製造商的GMS授權文件，文件指出，為確保遊戲設備效能符合預期，「讓遊戲開發者不會面臨意料之外的效能節流或奇怪的系統問題」，Google要求製造商若設備是以「遊戲」作為主要賣點，須符合某些要求。

Google表示，經過認證的設備必須「提供最新的高性能GPU及顯示API」。具體來說，經過認證的遊戲設備必須支援Vulkan Graphics API 1.1、通過科納斯組織（Khronos Group）所提供的最新OpenGL ES/Vulkan圖形一致性測試，並滿足Choreographer和SurfaceFlinger相關的其他要求。最後，Google也希望能確保設備有2.3GB以上的記憶體空間。

XDA-Developers指出，由於他們無法取得舊版的GMS授權文件，因此不能百分百確定是否有新的遊戲設備認證計劃。但他們在LinkedIn上發現一個「開發人員關係計劃經理，Android遊戲設備認證」的Google職缺。

Google並未對外宣布相關計畫，而目前市面上也沒有設備獲得Google的遊戲設備認證。據報導的說法，通過認證的設備將被Google授予相關標章，不過觀察黑鯊2代、ROG Phone II、OnePlus 7 Pro都不在「遊戲設備認證」項目中，因此詳細情形仍有待Google公開。

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