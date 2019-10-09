快訊／桃園釣客與魚搏鬥拉扯後落水　搶救打撈上岸仍不治

▲簡姓釣客9日中午在桃園市大園區某魚池釣魚，消防人員乘坐橡皮艇打撈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區西濱公路魚池9日發生釣客落水意外，消防人員據報趕往打撈，經25分鐘撈上岸後，釣客已無生命跡象，警方根據監視器查出，釣客在中午左右釣魚時疑似與魚搏鬥拉扯，但後來卻不慎滑入水池慘遭滅頂，意外發生原因還在調查中。

▲桃園市大園區某魚池9日發生釣客落水意外，消防人員乘坐橡皮艇將釣客打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，這名滅頂釣客是69歲的簡姓男子，住新北市林口區。



桃園市消防局指出，9日下午5時06分接獲民眾報案指稱，有釣客在中午時候在位於大園區西濱路二段2巷內的魚池釣魚不慎滑落水池，池邊僅剩釣客的釣具卻不見釣客人影，魚池主人調閱監視器發現釣客落水，立即打電話向消防局報案求助。

▲桃園市大園區西濱路二段魚池9日發生釣客落水意外，池邊僅剩釣具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局竹圍分隊立即出動3輛救護車、7名隊員前往魚池救人，乘坐橡皮艇在水池打撈，下午5時31分打撈上岸，但簡姓釣客已無生命跡象，意外發生原因由警方調查中。

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