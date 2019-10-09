▲ 基隆地檢推有獎徵答抽麗星郵輪，反賄選、反毒品18題「保證」全答對。（圖／基隆地檢署提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署推出2019年犯罪預防宣導「反賄選、反毒品」法律常識有獎徵答活動，頭獎是麗星郵輪寶瓶星號4天3夜雙人遊船票，還有便利商店200元商品卡，總獎項金額超過10萬元，只要民眾上網參加，18題「保證」可以讓參加者全答對，取得抽獎入場券資格。

基檢主任檢察官陳彥章表示，有獎徵答活動10月9日起開跑，11月30日結束，12月6日抽出得獎者。頭獎是麗星郵輪寶瓶星號4天3夜雙人遊兌換函1張（1張船票2人同遊），二獎是寶瓶星號3天2夜雙人遊兌換函1張（1張船票2人同遊），共2張，三獎是便利商店200元商品卡1張，共150張。

有意參與民眾（基隆地檢署員工除外）可以上活動網址：https://drive.google.com/open?id=1jSKTS257SNY6pF5ixbXAwoxGRcrbcaUNl5tHHc5Lu_4），或上臉書「基隆地檢署－法治視窗暨反賄選專區」填寫問卷，答對有獎徵答題目18題（答錯可重新填答），並填妥個人基本資料者，便具備抽獎資格，就有機會參加郵輪歡樂假期，歡迎民眾踴躍參加。

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