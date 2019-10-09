雙反調查　暫不對中國大陸低價鋼品課反傾銷或平衡稅

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（9）日公布，對中國大陸進口的5項鋼品進行雙反調查結果，考量對國家整體經濟利益影響，暫時不課徵反傾銷即平衡稅，不過5年內若有情勢變化，可以研議恢復課徵。根據關務署公布資料顯示，適用期間自今年10月9日至113年10月8日為期5年。

財政部自去年4月對中國進口的5項鋼品展開反補貼調查及反傾銷調查，其中3宗是反補貼調查、2宗是反傾銷與反補貼調查，以具體行動回應美國對中國大陸低價鋼品繞道台灣輸美的疑慮，為台灣首度祭出雙反調查。

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3宗反補貼調查對象已經加徵反傾銷稅，包含「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、及「不銹鋼冷軋鋼品」；2宗雙反調查，對象為「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼熱軋鋼品」

關務署表示，財政部及經濟部調查，確實中國大陸鋼品有傾銷和補貼的事實，有損害國內產業的疑慮，應該課徵反傾銷稅及平衡稅，為期為5年；但是考慮課徵的話國內經濟，整體利益考量之下，最後拍板「暫不課徵」。

不過，關務署提到，5年之內若國內或國外的經濟貿易情勢若有變化，例如中國大陸的低價鋼品傾銷或補貼的情形加劇、美國對中國大陸的鋼品繞道台灣疑慮加深、或者各國對中國大陸的鋼品採取制裁措施等，經濟部都可以發函建議課徵，由關務署的稅率小組進行審議。