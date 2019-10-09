台南某高工霸凌聽障生爆案外案　動手學生阿嬤的麵店被蛋洗

▲動手霸凌學生阿嬤所經營的麵店，遭不詳人土聚眾前往丟擲雞蛋，讓整個麵店鐵門及地上都是蛋汁、蛋殼，一片狼籍。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南1家高工發生學生霸凌聽障生事件，教育部國教署10月9日上午派員到校實際了解案情，國教署將督導學校，強化防制校園霸凌之教育宣導作為等情事，以有效預防校園霸凌事件發生，惟本案傳出案外案，當事人的阿嬤開的麵店，遭不詳人士蛋洗，全案目前由市警新營分局調查中。

據了解，有網友在臉書社群PO出一段影片，片中是台南市1家高工班上同學，用言語及動手霸凌1名聽障學生，該名聽障學生雖生氣地多次制止對方，叫對方不要再弄了，但仍遭其他同學，多次動手打耳光、打頭，該名聽障學生顯得相當無助，影片PO出引起網友公憤，一片撻伐聲。

校方在獲悉影片PO網後，馬上進行處理，除深入釐清了解事發原委外，並查出影片中的相關學生身分。校方上午也集合全校學生，說明事件原委，請學生配合勿再散播轉PO相關訊息。校方指出，該名聽障生與欺負他的學生，2人原係好友，平日互動良好，因聽障生多有不便，該名同學都會主動幫忙照料，惟此一情形被其同學戲謔稱2人是不是在「交往」，使該名欺負聽障生的學生心生嫌隙。

10月5日當天，該名學生因聽障生抱他，在同儕眼光下令他惱羞推開對方，再加上聽障生在下課時，與另名同學發生爭執，對方用腳踏、踢桌子挑釁聽障生，才會加入一起欺負聽障生。該名同學事後十分後悔，校方將會對2人進行輔導，化解雙方心結。

教育部國教署第一時間立即請教育部台南市聯絡處協查，請學校提供受害學生必要之協助與輔導，國教署說校方10月8日上午7時許接獲學生通知發生暴力行為之影片，立即通知影片中學生行為人楊生、被行為人陳生及導師王師至學校了解發生狀況，並已於上午11時35分許完成校安通報。

8日上午10時35分，由輔導教官及導師王師進班實施團體諮商及輔導當事者學生情緒。另通知雙方家長於下午3時許到校協助了解狀況及處理事件。該校已於8日下午4時召開防制校園霸凌因應會議，將依據會議決議賡續進行後續輔導處置。國教署並請台南市聯絡處及學校確實依校園霸凌防制準則及相關規定妥處，並盡速提供受害學生及行為人相關輔導，並成立專案小組了解處理情形。

國教署9日上午派員到校督導及協助該校，國教署將督導學校強化防制校園霸凌之教育宣導作為等情事，以有效預防校園霸凌事件發生。

惟9日也傳出案外案，行為學生阿嬤所經營的麵店，遭不詳人土聚眾前往丟擲雞蛋，讓整個麵店鐵門及地上都是蛋汁、蛋殼，一片狼籍，幸好沒有人員受傷，有民眾懷疑是因霸凌事件引發網友不滿，才糾眾去蛋洗阿嬤的店。台南市警新營分局，案發後據報派員前往查處，惟涉案人早已離去，警方已完成蒐證，目前警方正深入調查，釐清相關案情中。