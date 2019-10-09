荒唐！離譜！王令麟沒行賄意思竟被認有貪污對價關係！法界痛批

▲北監收賄案中，王令麟沒有行賄意思，卻被認定有貪污對價，法界痛批判決荒唐。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

被外界稱為史上最大的獄政弊案9日下午宣判，東森集團總裁王令麟沒有行賄的意思，卻被依照「行賄罪」判刑2年2月。對此，律師李大偉認為，貪污罪中最重要的構成要件就是「對價關係」，法院如此逕行認定有對價關係，頗值得商榷。法界人士更說，這樣的判決「荒唐！離譜！」上訴二審的翻盤可能性很高。

王令麟於2013年間因案入台北監獄服刑，而北檢指控，王令麟涉利用在北監開辦多媒體創作班、協拍矯正微電影的機會，透過秘書胡曉菁以干貝、茶葉、SKII禮盒、牛排等，行賄北監主管、管理員，使他在獄中享受特權禮遇。

但實際上，檢方指控的「水果茶葉禮盒」部分，王令麟完全不知情。而牛肉部分是因監獄管理員先請收容人吃肉，王令麟基於「吃人一口，還人一斗」的禮貌，禮尚往來。至於「SK2青春露」，王令麟也僅是幫忙催貨，這些在王令麟的獄中手稿非常清楚，足證王令麟並無行賄意思。

對於沒有行賄意思、但卻被認定有貪污對價關係，律師李大偉認為，貪污罪均為重罪，對人身自由侵害極大，故在構成要件的認定上必須嚴謹，以免造成冤獄。而實務上對於貪污罪的認定，除了有行賄的客觀行為外，在主觀要件上更要求需有「行賄既遂意思」，亦即對收賄的公務員「要求」為特定行為的意思。因此本案中，王令麟根本沒有要求獄方人員為任何行為，亦即無行賄的主觀犯意，但卻被認為行賄，可見一審判決未考量相關構成要件，李大偉認為法官的心證有待商榷，應該要更嚴謹審查才對。

更有法界人士直接說判決「荒唐！離譜！」因一審法官如此寬鬆認定，根本只是為了將案件脫手；未來上訴二審後，將造成二審法官重新認定，「翻盤的可能性很高。」法界人士更說，這種不負責任的法律見解，造成冤錯案件，「難怪被說『恐龍判決』！」