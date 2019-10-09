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被控行賄監獄官員　王令麟判2年2月徒刑

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▲▼台北監獄。（圖／翻攝台北監獄官網）

▲監獄行賄案有多名受刑人、監所人員收禮送禮，前北監副典獄長蘇清俊被判16年徒刑。（圖／翻攝台北監獄官網）

記者羅志華／台北報導

王令麟被控涉及監獄行賄案，台北地院經4年多審理，9日依《貪污治罪條例》行賄等罪判王令麟與秘書胡曉菁各2年2月徒刑，褫奪公權3年，時任北監副典獄長蘇清俊涉違背職務收賄罪判16年、北監管理員祖興華判11年。

北院判決認為，王令麟2013年11月1日入北監服刑後，指示秘書胡曉菁於2014年1月至9月間，贈送時任北監副典獄長蘇清俊水果、茶葉、干貝醬禮盒，並招待他到酒店總統套房住一晚；蘇清俊在調職前於2014年1月、5月，分別送下屬祖興華幾千元不等的海鮮及茶葉，王令麟也送祖興華10片牛排分送給獄友吃，又幫他妻子向東森購物催貨SKII兩組。

檢方指控，王令麟藉此獲得訂閱多份報紙、多次特見、有專屬剃頭刀、在監批閱東森集團公文、買賣東森電視台的文件等特權；王令麟出庭時，認為送禮皆為人情世故，訂閱報紙更只是受刑人權利，且送進監獄的公文皆經審核，對於遭指行賄換取特權認為皆非事實。

王令麟自台開案爆發後，陸續被起訴、波及達17件，20年來500多次出庭從未缺席，至今已11案無罪定讞；王令麟表示，被控涉「史上最大獄政弊案」，內容竟只有「5片牛肉和1組SKII」，根本是「史上最好笑行賄案」，他不禁感嘆，一路走來受濫訴迫害，如身陷絞肉機般煎熬，但辦過他的檢察官卻各個官運亨通，只因他叫「王令麟」。

檢、辯雙方於7月24日激烈攻防，王令麟對檢方指控在獄中的「特權」一一反擊，受刑人每月都可申請訂閱報紙，且份數不限，他訂閱6份報紙哪算特權？特別接見次數上，因他曾擔任立法委員，被動接受部分政治人物探訪，主動申請特見，則是對公司及90多歲母親的關心，次數較多實屬合理；圖書室內每個人都有1張桌子，他也沒有獨佔；送到他手上的公司文件，皆經過矯正署審核，他利用休息時間批改文件，室友們都能作證；獄中幾百人共用1把剃頭刀，他因此感染頭瘡，經反應才換成新的電動剃頭刀，平時由雜役保管，根本不是他專用的。

另外，北監因王令麟的媒體經驗，請他協助籌辦新媒體訓練班，由北監主管向矯正署報准，才將他調到工藝坊勞動，一開始他還拒絕，卻被檢方解讀為行賄所得特權，讓他相當無奈。王令麟更舉例，名導演張作驥因性侵案入獄，將獄中生活製作成《鹹水雞的滋味》，可見真實情況。

被控行賄對價的「5片牛肉和1組SKII」，王令麟表示，當時北監科員到大賣場給受刑人加菜，他是感念、想還人情，才推薦可向東森購物買牛肉；另外，當時科員的周姓妻子是東森購物會員，因SKII缺貨他才幫忙催貨，一切都是人情義理，怎麼會是行賄？

出庭作證的18名證人中，皆稱王令麟沒有特權；多數被告跟委任律師認為，檢方的指控有不少違背事實、查證不清的狀況。王令麟無奈表示，檢方對矯正署獄政事務有許多不了解及誤解，媒體再根據報導，好像他真的行賄；他2013年11月入監，2014年11月申請假釋在案，假釋委員會已經通過，卻被檢方指控於2014年10月行賄，會有人假釋在即才行賄？這根本不合邏輯！

王令麟痛批檢察官草率濫訴，浪費司法資源、時間甚鉅，直言「沒有暴龍檢察官，就沒有恐龍法官」；他感嘆，20年來雖已11案無罪定讞，但對當事人已造成無法彌補的傷害。王令麟強調，他曾擔任3屆立法委員、20年商會理事長，深知自己須以身作則，無論商場、企業經營上都必須奉公守法為經濟打拼，即便入監服刑也要守法守紀，上訴後盼法官判決無罪，還他清白。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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