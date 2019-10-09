小琉球漁民人車落海　安檢人員奮不顧身接跳海救人…網友感動

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉大寮安檢所旁，日前發生一位漁民騎機車，經過岸邊時，前輪不慎擦撞旁邊一台小推車，機車頭把持不住，人車就掉入海中，一位安檢所人員見狀，趕緊脫掉身上裝備，下海救人，這段救人影片，在社群媒體播放，感動許多網友及小琉球當地鄉親，紛紛留言按讚。

▲屏東小琉球漁民人車落海，安檢所人梖奮不顧身跳海救人，感動很多網友 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲安檢所黃姓中士在海中協助拉繩，將漁民順利救上岸。

根據影片顯示時間是2019年中午12時12分，一位戴帽子的鄉親，騎機車經過大寮安檢所旁時，機車前輪撞及通道的推車，無法穩住把手，轉個彎，人車就掉入海中。

這時，一位跟著旁邊安檢所人員見狀，回頭脫掉身上裝備，立即跳入水中救人，將落水鄉親救到護堤輪胎邊，拉住岸上民眾丟下的繩索，順利將漁民救上岸。這段影片昨天在小琉球等地社群媒體傳開，民眾對這位安檢所人員奮不顧身立即跳水救人精神，紛紛按讚。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，一般類似民眾落水案，以往都是從岸上丟一枝竹桿 或其他救生器具到海裡「第一次看到有人直接下水救人」，真的很感動；這位漁民也很幸運，被撞到的手推車不輕，被撞後跟著轉彎也一樣往海邊方向，還好撞到護岸輪胎停住，如果未被卡住，跟著一起落海，情況就很難逆料。

據悉，這位救人的大寮安檢所人員，是黃姓中士，在小琉球服務4年多，泳技很不錯；他說，當下沒有想很多，看到有人落水，直接閃過念頭就是趕快跳下去救人，這次順利將這位漁民救起 ，漁民說「謝謝」，這就夠了，未來如果再看到民眾落水，還是會在第一時間內跳水救人。海巡署第六岸巡總隊則肯定黃中士救人精神。