布拉格解除「北京姊妹市」關係　中國使館回應：背信棄義！

▲習近平2016年3月訪問捷克期間，與捷克總統齊曼（Milos Zeman）在布拉格斯特拉霍夫修道院（Strahov Monastery ）露台上共飲啤酒，欣賞伏爾塔瓦河風光。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

捷克首都布拉格市府7日宣布解除與北京市的姊妹市關係。對此，中國駐捷克大使館8日發表聲明，批評布拉格市府的決定是「背信棄義」，並呼籲布拉格市府應該要「順應時代發展大勢和歷史進步潮流」。

中國駐捷克大使館發言人8日表示，布拉格單方面終止姊妹市協議的行為「可謂背信棄義」，批評布拉格市府「破壞中捷關係和兩國地方交聊合作氛圍」。北京已經對此向布拉格市提出嚴正抗議。

中國駐捷克大使館發言人強調，「一個中國原則事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，是中方開展一切對外交流合作的基礎和前提，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」。

發言人說，「敦促布拉格市政當局早日改弦更張，順應時代發展大勢和歷史進步潮流，回到促進雙方關係發展的正確軌道上來，否則最終損害的將是他們自己的利益。」

中國國家主席習近平2016年3月訪問捷克時期間，中國與捷克雙方簽署多項雙邊協議，其中包括兩國首都締結為姊妹市。布拉格市府當時在協定第3條中承諾遵守「一個中國政策」。

不過，現任布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）去年11月上任後即表明，有意刪除姊妹市協定中的「一中條款」。布拉格市府表示，在經過多次與中方交涉卻得不到回應的情況下，市政會議7日決定解除與北京市的姊妹市關係。雖然該提案仍須經市議會全體表決，但預料會順利通過。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！