大同延遲公告TUS重整案　遭證交所處3萬元違約金

▲ 大同公司。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

大同持股50%的大同美國公司（TUS）於台灣時間108年10月1日向法院聲請重整，證交所表示，大同延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，處以違約金新台幣3萬元。

TUS於台灣時間108年10月1日向法院聲請重整，證交所表示，此案經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第5款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金新台幣3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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TUS重整原因與TUS、綠能、美國矽料供應商Hemlock三方的供應契約相關。因TUS在100年時做為協助採購，在美國矽料供應商Hemlock的要求下，和台灣綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約。但因綠能進入解散清算程序，Hemlock要求TUS給付依原先和解契約內容、綠能公司須給付的500萬美元，其後以違約為由要求TUS以3500萬美元和解。

大同表示，為保護TUS不受突然大額債務影響公司營運，依美國破產法第11章聲請重整，以保護公司得以繼續營業與服務客戶，目前則維持正常營運。