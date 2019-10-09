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高雄雙十臨檢燈一開...短裙長腿妹瞬間被「匡粉」　嬌喊：葉匡時耶！

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▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在雙十國連續4天連假前舉辦「潮國慶」活動，市警局規劃「雙十臨檢」勤務，第一天由市長韓國瑜陪同臨檢隊伍在鳳山分局轄區內進行大規模「閉鎖式」臨檢，第二天由副市長葉匡時代打上陣，前往苓雅分局轄區內陪同臨檢，不少酒店長腿正妹對於臨檢時習以為常，不過燈一打開看到有副市長葉匡時，也忍不住驚喜嬌喊是葉匡時，感覺好像瞬間被「匡」粉了。

韓國瑜在7日晚間前往鳳山陪同臨檢，但卻被質疑事前有走漏風聲，所以8日的相關臨檢勤務就相當「低調」，當時高雄市副市長葉匡時也陪同臨檢轄區內的酒店，大批臨檢人員進到苓雅區一間知名舞廳的時候，燈光一打開，所有舞小姐都被要求集中在一樓的舞池。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

穿著緊身短裙，露出修長美腿的舞小姐們一個一個排隊被查驗身份，盤查結束之後，一轉身就看到副市長葉匡時站在旁邊聽著分局簡報，似乎是瞬間被「匡」粉了，忍不住喊出：「是副市長，葉匡時」，聲音中聽得出，除了驚訝之外，還有一絲喜悅，還有員警私下說：當時不少小姐還高喊：「副市長好！」但是葉匡時面對這樣的情況，似乎沒有太多表情，相當淡定，還是維持一慣的「專業書生」形象。

其實市警局在7日開始就進行「雙十臨檢」勤務，7日市長韓國瑜以「打擊犯罪、淨化地方治安」的名義，帶隊臨檢文衡路一家釣蝦場，當時就有眼尖的民眾即喊「是市長耶！」，不過韓國瑜才到第一間包廂的時候，就被唱歌民眾反嗆：「幹什麼啊！我們只是來唱歌」、「你們走開好嗎？」，韓國瑜才一臉尷尬地離開；但是隔壁包廂反應就不一樣了，恰巧有年輕人聞聲開門，看見市長就在門口便爭相拿起手機拍照，不過韓國瑜只有簡單招手，並沒有太多的回應。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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