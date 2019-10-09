以為「化骨水殺人」沒證據　高醫男大生16天後栽在「冒煙胸口」

▲林男因與老翁發生爭執，因此動殺機，進而對老翁潑灑氫氟酸。（圖／翻攝畫面）

圖文／周刊王

高雄市一名考上高雄醫學大學林姓高材生，因與打太極拳的傅姓老翁爭奪練舞場地引發爭執，事後竟購買俗稱「化骨水」的氫氟酸對老翁潑灑，導致老翁死亡。事後林男以為沒人知道，但法醫卻在老翁胸口發現微量氫氟酸反應，這讓苓雅分局偵查隊長陳俊宇驚覺事情不單純，便下令徹查，並在16天內破案逮捕林男，目前高雄地方法院審理中。

在2018年的8月21日林男帶著電擊棒與氫氟酸前往文化中心涼亭，見到老翁卻二話不說，拿起電擊棒突擊老翁後，還潑灑氫氟酸，老翁胸口以上當場冒起白煙，但老翁仍強忍劇痛，硬是從文化中心涼亭走到和平路呼救，還是不支倒地。

▲林姓高材生考取高醫大，卻一時情緒衝動拿「化骨水」殺害老翁，自毀前程。（圖／翻攝畫面）

路過的民眾見狀連忙報警，警方原以為只是單純的「路倒」，隨即通知救護人員將老翁緊急送醫，最終仍宣告不治。醫生檢傷後推測，老翁胸口上有化學灼傷受到化學灼傷造成的傷口，生理檢查中有出現「低血鈣、低血症」等化學中毒反應。在最後的解剖檢驗中，法醫在老翁胸口上採集到「相當微量」的氫氟酸。

▲俗稱「化骨水」氫氟酸為強酸性質，會讓人嚴重灼傷甚至中毒休克亡。（圖／翻攝畫面）

檢驗結果讓高雄市苓雅分局偵查隊長陳俊宇心覺案情不單純，隨即下令勤責區來徹查，先請專案人員調閱監視器畫面，同時警方也街訪民眾尋找目擊證人，最後發現一位黃姓街友目睹事情經過。該街友堅定的指出，事發當天老翁與林男有發生爭執，而林男因與老翁在7月發生衝突後，以社維法罰鍰3000元，故警方就取出林男的相片給黃姓街友指認，藉此確定與老翁起爭議的人就是林男。

警方之後也因此找到林男，並逮捕歸案。案發16天過去，林男與家人原以為沒事，同時也錯過自首的機會，在7月檢方以殺人罪起訴林男，目前全案由高雄地院審理中。

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