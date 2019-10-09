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NBA撐香港／怒嗆「想得太美了」　北京球迷：別想再撈中國人的錢

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記者任以芳／北京報導

美國NBA火箭總管莫雷（Daryl Morey）在推特上支持香港「為自由而戰」，遭到中國大陸全面封殺抵制。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪北京街頭，不少大陸民眾表態愛國之心，支持抵制ＮＢＡ。還有年輕人十分激動的表示，「NBA還想賺中國人的錢，實在想的美！把中國人打一巴掌，還賺我們的錢，這樣真的很過分！」

▲大陸民眾支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

▲走訪北京街頭，大陸年輕人公開支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

目前反對ＮＢＡ聲浪在大陸迅速擴散，不只央視宣布停播球賽，所有互聯網商家平台也下架火箭隊相關商品。《ETtoday新聞雲》記者走訪北京街頭，訪問年輕人對於莫雷挺港言論，以及ＮＢＡ總裁表態支持的看法，有民眾表示，「NBA就是吃這碗飯，還說中國人不好，感覺看不起中國人。」

至於問到，火箭隊商品被迫下架，以及央視停播ＮＢＡ，許多民眾反應更激動！「認為相關單位做得太好了！NBA不能再這樣撈中國人的錢，不能再這問題上逃避！想賺中國人的錢，是不是想的太美，把中國人打了一巴掌，還想繼續賺錢，這樣不太好！」

▲大陸民眾支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

▲走訪北京街頭，大陸年輕人公開支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

現在中國大陸拉黑火箭隊名單越來越多，ＮＢＡ在當地的廣大市場連帶受衝擊。有民眾認為這是大家集體的愛國表現，「不能看ＮＢＡ，對一般人來說沒影響，不過肯定對NBA球迷來說有衝擊，至於火箭店隊商品暫時下架，反而讓大家有愛國意識，激起愛國情懷！」

▲大陸民眾支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

▲北京三里屯NBA專賣店全面下架火箭隊商品。（圖／記者任以芳攝）

美國職籃ＮＢＡ花了30 多年敲開中國大陸這塊市場，賺進數大把鈔票，如今只花3天時間，這扇大門差點被關上。央視和騰訊陸續宣布，暫停ＮＢＡ季前賽轉播，150億台幣生意就樣沒了。大陸網民也一面倒，抵制ＮＢＡ跟愛國畫上等號，大陸外交部發言人耿爽（8日）也表示，「要多關注普通大陸民眾對此事的反應和態度，ＮＢＡ與中方開展交流合作，卻不瞭解大陸的民意，這是行不通的。」

中國大陸愛國之火持續燃燒，舉例北京只剩下王府井ＮＢＡ旗艦店，唯一保留姚明在前東家火箭隊11號球衣，其他分店的火箭隊商品通通無限期下架！如今這場負面風暴不斷升級發酵，這也是NBA在中國大陸商業化以來，面臨最艱鉅挑戰。

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