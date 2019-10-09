搶先看「台北空拍照」！空軍救護隊投入國慶活動　展現精實戰力





▲空軍救護隊投入國慶活動。（圖／軍聞社，以下皆同）

記者陶本和、袁茵／台北報導

國慶典禮將在10日登場，近日相關預演、訓練頻頻，不少人已在近日北市天空中看見多架軍機通過，就是這次負責國慶節目中空中分列式的「空中慢速機隊」，包括了UH-60M、S-70C、AH-64E、以及AH-1W等旋翼機隊，為北部的天際增添不同的光景。

其中，總在第一時間抵達災區，搶救受災民眾寶貴生命的空軍救護隊，這次以新接裝的UH-60M黑鷹直升機投入國慶活動，將每一次在救災任務中所累積的飛行經驗，轉換成另一種形式，展現精湛的飛行技巧，通過總統府前，給國人看見空軍的精實戰力。

「傳承以往過去的經驗，戮力順利完成任務。」空軍救護隊隊長林上校指出，每天起飛前最擔心的就是天氣，面對操演，「能見度」、「雲幕高」都是飛行員得密切掌握的，尤其準備進到總統府上時，常會遇到風速雜亂的現象，也因此考驗著每一位飛行員的駕駛的專注力與平時訓練成果。

林上校強調，在接收到國慶任務後，不管是自主訓練、組合訓練、地面放樣、滯空放樣以及編隊群溝通協調，都是挑戰著各型機飛行員之間的默契與信心，而幾次預演下來，都是準時通過總統府的狀況，也代表著大家在訓練上是扎實的。

最後，林上校表示，代表守護國人平安的空軍救護隊能夠參與到國慶參演，是一種榮幸，同時也祝福國家生日快樂。

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