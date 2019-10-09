▲ 侯友宜表揚孝順善行楷模，帶給社會正向力量。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8日舉辦「2019年度表揚孝行獎暨社會教育頒獎典禮」，由市長侯友宜頒獎表揚70位獲獎者，嘉許他們的孝行典範，也對在社會教育、藝術教育及終身學習等領域默默耕耘、表現績優者表達敬意。

侯友宜表示，每位獲獎者背後都有感人的故事，這些孝順善行楷模，除了讓大家見賢思齊外，也帶給社會正向的力量，帶領新北市不斷進步，成為高品德的城市。

典禮頒發「孝行獎｣、「社會教育貢獻獎｣、「藝術教育貢獻獎」、「終身學習楷模｣及「樂齡中心訪視績優學校｣等獎項，共計有70組獲獎者。孝行獎獲獎者中，新店區劉玉梅女士、鶯歌區邱淑貞女士及淡水國中學生阮怡靜3人，更獲頒全國孝行楷模殊榮。

▲ 孝行獎獲獎者鶯歌區邱淑貞女士。

劉玉梅放棄工作，專職照護極重度失智症的父親，至今已達9年；邱淑貞則是照顧高齡91歲的父親和81歲的母親長達20年；阮怡靜因父母親離異，家中只有她與88歲的阿祖，小小年紀就負擔起照顧阿祖的責任。

獲得團體獎的財團法人台灣盲人重建院，致力於視障者生活及其職業協助，平均每年服務近千位視障者。獲頒藝術教育貢獻獎終身成就獎的西螺新興閣掌中劇團鍾任樑團長，自1988年起主動走入偏鄉、離島推廣布袋戲，培育種子教師，對藝術教育貢獻極深。

教育局表示，新北市推動樂齡教育與終身學習不遺餘力，此次頒獎典禮也表揚16所樂齡中心訪視績優學校，他們除帶給市民多元豐富的課程，近兩年教育部樂齡教育業務評鑑，皆獲得全國特優獎的殊榮。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 孝行獎獲獎者新店區劉玉梅女士。