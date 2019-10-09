監理沙盒第7案來了！　基金、股票可當天完成交易

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會去年4月底通過金融監理沙盒條例、5月開放業者申請，金管會主委顧立雄今（9）日透露，群益證券和群益投信合作的「基金T+0申贖技術」進入監理沙盒實驗，也就是投資人當天可完成基金的申購、贖回。

金管會目前核准6件實驗案進監理沙盒，包括凱基銀行與中華電信合作，首創「電信行動身分認證」服務、國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀與台新銀合作的「跨行轉帳交易技術」、好好投資與遠東商銀合作的「新型態網路基金交換平台」，以及2家非金融機構辦理外籍移工的小額跨境匯款。

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金管會主委顧立雄今天受訪時表示，近期核准第7件監理沙盒，是由群益證券和群益投信合作的「基金T+0申贖技術」，現行股票交易有「T+2」交易制度時間差，而基金交易則是「T+5」或「「T+6」，也就是申購或贖回都需要5或6天的時間，而這次實驗則可縮短至「T+0」，當天就可以申購贖回。

顧立雄舉例，美國總統川普當天說了一句話，投資人想立即買賣股票，或是民眾投資基金，資產配置想快速轉換的時候，「T+0」的方式可做到股票和基金在當天即可申購、贖回。

顧立雄指出，這次實驗主要是群益在交割款途中，可做為過渡性擔保，但基金申贖當天可能會產生相關風險。據了解，可能會採用前一天的淨值作為買賣的參考依據，若投資人要賣時，可能會出現漲跌，這時的風險就是由群益承擔。

顧立雄說，群益與好好投資這2案，都是屬於經營模式的改變，都是運用區塊鏈的技術，但在沒有完全去中心化的情況下，每個節點與流程是否絲毫無誤，都需要去驗證資訊流，整體來說，這種創新都值得鼓勵。