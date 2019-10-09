9成家長憂孩子被霸凌　兒盟調查：3成6選擇以暴制暴

▲【我有我的霸免權】反霸凌爸媽陪伴計畫活動正式上線。（圖／兒福聯盟提供，以下皆同）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

兒盟與可口可樂基金會在今（9）日攜手發起反霸凌爸媽陪伴計畫，在面對校園霸凌的議題上，以孩子最討厭的爸媽反應當題材拍攝公益影片，讓大人們去省思，去蹲低一點傾聽孩子的聲音。兒盟也將在北中南舉辦反霸凌－爸媽陪伴計畫的系列互動講座，提出「眼、耳、心、腦、口」五字訣，期許爸媽同理並陪伴孩子，攜手走過霸凌風暴。

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兒盟在6月25日至8月9日進行線上調查，調查對象以至少一個就讀一到九年級孩子的家長，收到714份有效問卷。發現逾9成家長擔心孩子被霸凌、逾8成認為台灣校園霸凌問題嚴重，但有三分之一的家長從未與孩子討論霸凌，近4成家長表示自己的孩子曾遭遇霸凌，也有超過4成家長得知孩子遭遇霸凌事件後自己卻沒有特別處理。

若孩子被霸凌時，家長第一反應是期待學校或老師處理，比例佔90.8%，而有36.4%選擇以暴制暴，直接找霸凌者或其家長理論，還有36.2%希望孩子忍讓，更有26.8%認為是孩子自己的問題。

調查顯示，超過4成（41.2%）自己沒特別處理，50%請學校或導師協助，41.2%請專責單位處理，也有14.6%私下找霸凌者或其家長處理；研究顯示若請學校或導師協助，相較於其他方式，處理結果有明顯改善。反觀「私下找霸凌者處理」並不會改善，甚至會更糟。

兒盟特別呼籲親師要合作、家長要學習。可口可樂基金會和兒盟《我有我的霸免權計畫》邁入第三年發起反霸凌爸媽陪伴計畫，今年更以協助照顧者的角度出發，發起反霸凌爸媽陪伴計畫，可口可樂基金會代表台灣太古可口可樂總經理何蔚堃表示，我們希望能讓父母去省思，去蹲低一點來傾聽孩子，並提供父母與孩子討論霸凌議題的訣竅，讓爸媽的陪伴展現力量。

▲愛心大使黑人陳建州出席《我有我的霸免權》反霸凌爸媽陪伴計畫，分享國中被霸凌經驗，直指父母用心陪伴孩子很重要。