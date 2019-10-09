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蔡易餘力推鐵路高架化　參考新竹經驗讓水上升級

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▲▼ 嘉縣立委蔡易餘力推水上鄉鐵路高架化。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

▲▼ 嘉縣立委蔡易餘力推水上鄉鐵路高架化。（圖／立法院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立委蔡易餘8日針對嘉義縣水上鄉水上鐵路立體化、水上都市計畫以及柳林國民運動中心等議題，向行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍以及教育部長潘文忠提出質詢及相關建議。

▲▼ 嘉縣立委蔡易餘力推水上鄉鐵路高架化。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

▲▼ 嘉縣立委蔡易餘希望水上鄉借鏡新竹經驗，變身大平台造鎮整合，也讓水上升級。（圖／立法院提供）

前瞻基礎建設計畫中僅嘉義縣民雄鄉及水上有鐵路高架化計畫。民雄段交通部日前已核准通過；但水上段部分卻因嘉義市鐵路高架化在99年確定將車輛調度場設置在水上鄉，導致水上車站高架化效益不足未核定，地方交通問題無法解決。

蔡易餘表示，可以參考新竹經驗，將水上車站變身為大平台，消除都市鐵路沿線平交道，更可促進土地開發與整體發展。蘇貞昌回應，大車站大平台是個更進步的計畫。蔡易餘進一步補充，可透過這次調度場辦理徵收案，辦理擴大徵收合併原水上都市計畫成為一個大造鎮計畫，讓水上鄉升級。

林佳龍說明，交通部將會召開預審會協助地方政府提出鐵路立體化計畫，避免地方政府摸索問題耗費時間，水上大車站大平台計畫是典型的「TOD-場站開發」，過去交通部進行鐵路計畫都只從交通層面思考，現在重新檢視後發現車站周遭有很多鐵路局的土地，反而得以帶動鐵道資產的運用，所以相當重視水上車站的例子。

蔡易餘指出，水上鄉一直以來為嘉義市的衛星鄉鎮，嘉義市眾多鄰避設施(包含火車調度場、殯儀館、火葬場、垃圾焚化廠等)皆設立在(或緊鄰) 水上鄉。另在教育部體育署的報告中顯示，整體22縣市13歲及以上的運動人口比例以嘉義縣的比例52.5%最低，主要是沒有安全的室內運動空間，依照現在運動中心的推動計畫，水上鄉加上嘉義市西區人口數已達15萬門檻，體育署應該將柳林國民運動中心列為優先項目。體育署表示，嘉義縣政府目前規劃均符合教育部推動體育運動的措施，教育部會盡全力協助。

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