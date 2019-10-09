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iPhone 11 Pro與華為P30 Pro日夜殘酷實戰！告訴你值不值

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果首款三鏡頭手機iPhone 11 Pro對上DxoMark評鑑史上第三高分（拍照評分125分、錄影評分97分）的Huawei P30 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／台北報導

雙十連假倒數計時，在旅遊行李當中，如果只帶手機行不行呢？記者特別拿了Apple公司首款三鏡頭旗艦機iPhone 11 Pro跟手持感覺差不多的華為P30 Pro在幾個台灣景點進行拍攝實測，提供給讀者參考。

Apple iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro手機大小為144.0X71.4X8.1mm，基本上手機大小跟iPhone Xs、iPhone X都差不多，不過稍微重一些（188g），採用新一代A13 Bionic晶片，不論手持感受還是硬體操作，都是iPhone之最，全機支援類似IP68等級的防水防塵效果。

拍攝鏡頭規格方面，主要配置三顆1200萬畫素鏡頭，如果是背面看手機，鏡頭組「從右至左」逆時針介紹如下：

超廣角：1200萬畫素、ƒ/ 2.4光圈和120°視角、等效焦距13mm
廣角：1200萬畫素、ƒ/ 1.8光圈、等效焦距26mm、OIS防手震
望遠：1200萬畫素、ƒ/ 2.0光圈、等效焦距52mm、OIS防手震

▲iPhone 11 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，同樣配置了1200萬畫素（光圈ƒ/ 2.2）的TrueDepth相機模組，不過多了景深拍攝功能，並且有更自然的散景效果，而且自拍鏡頭也可以錄製4K@60fps影片。

Huawei P30 Pro

華為P30 Pro應該是今年最受歡迎的華為旗艦機，該款手機搭載麒麟980晶片，手機大小為158 x 73.4 x 8.4mm，手持寬度跟iPhone 11 Pro差不多，但是機身比較長，而且也比較重（192g），全機支援IP68防水防塵。

鏡頭拍攝規格方面，主要它配置了全新徠卡四鏡模組，如果從背面看手機，鏡頭組「從上至下」介紹如下：

超廣角：2000萬畫素、ƒ/ 2.2光圈、等效焦距16mm
廣角：4000萬畫素、ƒ/ 1.6光圈、等效焦距27mm、OIS防手震
望遠（潛望式）：800萬畫素、ƒ/ 3.4光圈、等效焦距125mm、OIS防手震
在這三顆鏡頭旁邊還有一顆Time-of-Flight（ToF）鏡頭，方便進行相位式對焦跟反差對焦，並提供AIS防手震。

▲Huawei P30 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，P30 Pro配置了一顆 3200萬畫素（光圈ƒ/ 2.0）的鏡頭。

拍照實戰

首先，記者針對兩款相機的一般拍攝能力做了比較，在本篇，圖片帶有P30浮水印的為Huawei P30 Pro實際拍攝，並且以原始檔案上傳，完全沒有後製加工，另外一組沒有浮水印的為iPhone 11 Pro拍攝，由於本站不支援iPhone最新的*.HEIC，因此所有圖片皆有經過轉檔為*.JPEG上傳，實際跟原始檔案差異不大。

 

▲戶外實景拍攝-上午。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲戶外實景拍攝-下午。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲陰天戶外實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲陰天室內實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲戶外實景拍攝-傍晚。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲戶外實景拍攝-上午。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲室內拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲室內拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲食物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲食物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲花卉實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲花卉實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

變焦、廣角、人像實戰

拍攝功能方面，iPhone 11 Pro拍攝功能除了三年前推出的iPhone 7 Plus 開始就有的2倍光學變焦之外，這次多了0.5x廣角拍攝，最多可以達到10x數位變焦。而在人像模式方面也做了一些更動，可以調整1x、2x，而且具備更加自然的散景跟深度拍攝效果，真實色調閃光燈具備慢速同步的效果，而且更加明亮，三顆鏡頭上面都覆蓋藍寶石水晶玻璃防護。

相較於iPhone 11 Pro，P30 Pro選擇相當多，在選項上可以進行超級廣角、1x、5x跟10x，最多可以進行高達50x的數位變焦，幾乎可以拿來拍月亮。

為了公平起見，記者這次實測以「兩款手機都有的功能」，進行實測比較，相關拍攝樣張如下：

 

▲廣角實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲廣角實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲一般模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲廣角實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲2倍光學變焦實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲10倍數位變焦實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲一般模式室內實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲廣角模式室內實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲2倍光學變焦戶外實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲一般模式戶外實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲淺景深戶外實拍，iPhone 11 Pro採用人像模式、P30 Pro採用大光圈模式。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲淺景深戶外實拍，iPhone 11 Pro採用人像模式、P30 Pro採用大光圈模式。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲人像模式實拍-2倍變焦。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲人像模式實拍-一般鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲人像模式實拍-2倍鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲人像模式夜拍-2倍鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲淺景深拍攝-iPhone 11 Pro使用人像模式、P30 Pro使用大光圈模式。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲淺景深拍攝-iPhone 11 Pro使用人像模式、P30 Pro使用大光圈模式。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

低光源、逆光、夜景模式拍攝實戰

華為P30 Pro其夜景模式是幾乎在各種場景都可以強制啟動，AI辨識夜景長曝時間是由系統來決定（專業模式測試最長可達32秒）。而iPhone 11 Pro則是透過這次新增的智慧相機（Smart Camera）功能來啟動夜拍功能，這功能同樣以AI辨別拍攝場景光源來啟動夜景模式。根據官方數據，當光源低於 10燭光（10 lux），手機才會自動啟動夜拍功能，記者實測最低光源的長曝時間為10秒，這時用戶會在螢幕上原本的閃燈的位置旁邊多發現一個像是月亮的符號，效果相當明顯，就像一般使用B快門曝光結果一樣，相關拍攝樣張如下：

 

▲正常光源逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲陰天逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲傍晚逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲傍晚逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲傍晚逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲傍晚逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲傍晚逆光自動HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲夜拍，自動長曝時間設定3~4秒。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲夜拍，自動長曝時間設定4~5秒。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲夜拍，自動長曝時間設定4~5秒。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲一般鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲2倍變焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

 

▲一般鏡頭拍攝（關閉夜景）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

錄影、防手震、變焦實戰

P30 Pro的錄影功能並不強，不過進行4K拍攝，也是有自帶AIS電子防手震，自拍鏡頭拍攝品質最多可以進行2K（2160*1080）的。iPhone 11 Pro最高可以錄製4K@60 fps的高品質影片，不過這次測試並沒有所謂的DeepFusion跟夜拍效果，倒是多了0.5x超廣角錄影跟10倍數位變焦，而且0.5x廣角跟2x一樣都有防手震功能，這些配置P30 Pro都有，不過兩者差異度甚大：

▲▼實測白天屋內到屋外觀看手機自動測光變化。（影片／記者洪聖壹攝）

▲▼實測白天屋內自動測光變化，iPhone 11 Pro明顯拍出光影層次。（影片／記者洪聖壹攝）

▲▼實測夜晚自動測光，iPhone 11 Pro明顯可以拍出公車顯示文字。（影片／記者洪聖壹攝）

▲▼實測變焦錄影，P30 Pro明顯出現「更換鏡頭」的狀況，這是多數多鏡頭手機的問題。（影片／記者洪聖壹攝）

▲▼實測變焦錄影，P30 Pro明顯出現「更換鏡頭」的狀況，這是多數多鏡頭手機的問題。（影片／記者洪聖壹攝）

＊小結：

在拍攝功能方面，iPhone 11 Pro拍攝成像偏暖、P30 Pro成像偏冷，在感受上各有千秋；兩者在夜間表現上，iPhone很意外的有追上、甚至某些場合（例如高光場景）甚至超越P30 Pro，不過整體來看，如果平常偷懶不想進後製、直接分享的話，P30 Pro還是比較佔優勢。

在人像跟景深效果方面，iPhone 11 Pro的效果明顯比上一代進步，與P30 Pro相比，iPhone 是明顯可以拍出「人味」，不過由於P30 Pro鏡頭光圈的先天優勢，因此在夜間人像的表現還是比較出色。至於淺景深的表現上，大多場景拍攝結果仍是iPhone較具優勢，而P30 Pro想要拍出好的效果操作較為複雜，須從大光圈模式調整到合適的光圈值，或是啟用專業模式。

至於錄影效果方面，iPhone 11 Pro這次不僅在即時測光表現上展現優勢，在光影變化強烈的環境下（像是從屋內走向屋外、或是突然有移動的公車經過）都能夠有很突出的表現，這表現甚至超越許多單反相機。特別想要強調的是iPhone 11 Pro這次的三鏡系統，記者從超廣角到廣角的變焦（0.5x-1.5x、1x~3x），幾乎感受不到切換鏡頭的感覺，這是P30 Pro，甚至是現有Android陣營的手機所沒有過的感受，整體來說，iPhone 11 Pro無論是機身手持體驗、操作流暢度(手機效能)還是錄影效能，都是贏過華為P30 Pro的。

想要特別說的是，「出門只帶手機」是行得通的，而對於手機發燒友來說，iPhone雖然很多功能並沒有那麼新穎，但確實每當有新功能推出，都可讓所有用戶輕易使用，就拿拍照來說，記者這次嘗試在各種不同的旅遊場合進行大量比對的目的，除了分享兩款手機拍攝效能之外，更多的是想要告訴所有讀者，現在的iPhone，已經能夠讓每個人輕易的隨手拍好看的照片。

當然，考量到預算的話，可能就要去思考自己平常最常使用的拍攝功能是什麼，市場上除了iPhone 11 Pro系列跟華為P30系列之外，當然最新上市的iPhone 11、三星Galaxy Note 10系列、索尼的Xperia 5、小米的小米9、LG的G8 thinQ等等，都是可以參考的對象。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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