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安倍賀電疑雲　管碧玲：外交部快宣布福岡辦事處沒疏失！

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▲▼民進黨中常會,管碧玲出席。（圖／記者季相儒攝）

▲管碧玲。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

我駐大阪辦事處福岡分處4日在國慶酒會宣布日本首相安倍晉三向我國賀電，並以「中華民國」稱呼台灣，但遭日本官房副長官岡田直樹否認，賀電並非出自首相府，使行政院長蘇貞昌8日批評不當，要求查處。對此，民進黨立委管碧玲表示，「外交部要趕快宣布福岡辦事處沒有疏失！」

管碧玲9日透過臉書表示，安倍的弟弟親自出面，說明安倍的賀電是「可信賴的」，因此，安倍的賀電不是假的，而且是他的弟弟親自出面證實的，「這是外交突破，要肯定外交工作人員！這是外交突破，要肯定外交工作人員！這是外交突破，要肯定外交工作人員！因為值得肯定，所以講三次！」

▲▼福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

▲福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

管碧玲認為，賀電本來就是要讓收受者公布或宣讀的，「哪一個政治人物不知道自己的賀電就是給對方面子？哪個政治人物會給賀電又期待對方藏起來，不要大張旗鼓的？不會啊！政治人物都知道啊！所以，外交官公布出來，我認為沒有疏失！」

管碧玲指出，賀電藏起來也是對對方的不尊重，請大家鼓勵外交工作有成績的外交人員，「千萬不要把外交官搞到變成保守自保的人！拜託拜託！」

對於安倍晉三賀電疑雲，外交部發言人歐江安9日表示，不需要討論賀電是真是假，駐處確實有收到賀電，已要求福岡分處盡速處理書面報告。

歐江安指出，還沒收到書面報告、不知道事件全貌前，不會先假設駐處人員有錯，也不會袒護相關人員，暫時不會考慮請相關人員回台灣說明。外交部會遵照蘇貞昌的指示，依據查明結果，了解事實經過後做必要處置。

至於外界關心賀電是不是假的？歐江安提到，不需要再次討論是真是假，因為駐處有收到賀電，但也認知這不是出自於日本中央政府，所以沒有列入日本官方紀錄，不過「非官方」跟「假的」不一樣，「我沒有說這份是假的，有人提供，不是假的」。而賀電來源基於台灣跟日本的互信，所以不方便進一步透露。

駐日代表謝長廷主持駐日經濟文化代表處國慶酒會。對於安倍晉三賀電一事，謝長廷表示，「他們沒有說賀電是假的，外交很微妙嘛，假的是犯罪行為，他們沒有說賀電是假的，他這個講法什麼意思？就是外交嘛！」

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