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今天捕明天到！台灣白帶魚即日起可以直送大陸銷售了

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▲▼白帶魚。（圖／新北市政府農業局提供）

▲農委會公告即日起白帶魚運搬船可直送大陸。（圖／新北市政府農業局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會7月預告《沿近海白帶魚產銷輔導及漁船運搬作業辦法》，要開放6艘白帶魚運搬船可直送大陸，但當時遭學者們質疑將傷害海洋生態系，發起連署反對。不過，農委會今（9 日）公告准許白帶魚運搬船可直送大陸地區港口，且不限艘數，即日起生效。

學者們當時質疑，該預告未設「捕撈上限」或「總量管理」，尤其大陸對白帶魚的需求量大，一旦開放直送，雖然短期可能會提高漁民收益，但長期下來恐將傷害海洋生態系，不利漁業永續，要求漁業署暫緩實施。

請繼續往下閱讀...

今天農委會這份公告指出，即日起將依「沿近海白帶魚產銷輔導及漁船運搬作業辦法」規定取得白帶魚運搬船作業許可者，得載運船團漁船捕撈之沿近海白帶魚航行至大陸地區港口卸魚。

▲▼ 連署為白帶魚請命。（圖／翻攝台灣環境資訊協會臉書專頁）

▲學者們當時質疑，該預告未設「捕撈上限」或「總量管理」。（圖／翻攝台灣環境資訊協會臉書專頁）

公告還有，前揭漁船得航行停泊之台灣地區漁港及大陸地區港口，如台灣地區漁港的基隆市八斗子漁港、新北市澳底漁港、新北市野柳漁港、宜蘭縣烏石漁港、宜蘭縣南方澳漁港、新竹市新竹漁港、台中市梧棲漁港。和大陸地區港口福州馬尾、泉州南安石井、福清南青嶼、長樂松下、霞浦三沙、平潭東澳、黃岐。

只是公告前學者反對，現在不僅開放還不限艘數，漁業署代理署長張致盛說明，後來找漁民團體及關心的人士討論後，決議不限制，主要是考量「合理就可做」，應根據實際捕獲量做調整，因為運搬船數量跟捕獲數量是兩回事，且若去限制，以後碰到產業情況改變，反而麻煩。

▲▼漁業署代理署長張致盛。（圖／記者許展溢攝）

▲張致盛說，直航後運搬船可直接到大陸進行銷售，只要今天捕，明天就能到。（圖／記者許展溢攝）

張致盛提到，白帶魚迴游到台灣海峽的量不多，最多約3萬公噸，大陸約有1百萬公噸。而台灣北部為主要捕獲量，由於剛公布，還不知道申請情況，不過幾個北部漁民團體，包括基隆、貢寮和新竹都有興趣，尤其白帶魚收穫季節快到，漁民團體都有在準備，相關討論也正在作業。

張致盛強調，過去運銷都是走小三通經通報海關，到大陸也要3天以上，但直航後運搬船可直接到大陸進行銷售，只要今天捕，明天就能到，如此一來也能掌握產業情形，如捕獲量等，甚至能縮短運輸時間，同時提升產業競爭力。

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