人文與自然交融之美　新北稼日蒔光悠遊貢寮瑞芳

▲ 人文與自然交融之美，被稱為「礦山上的布達拉宮」的十三層遺址。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市景觀處以「新北稼日蒔光」為主題，行銷新北好玩景點。繼金山、雙溪、八里、淡水、三芝後，此次來到貢寮與瑞芳，帶大家飽覽山海風光，貢寮卯澳漁港擁有恬靜淡雅的氣氛，體驗純樸單純的小漁村時光，瑞芳金瓜石則可飽覽山海，欣賞陰陽海及雄偉的十三層遺址。秋高氣爽，何不前來東北角逛逛，感受遺世獨立的特色風情。

卯澳漁村面積不大，保留傳統風貌，可看到極具當地特色的石頭屋。石材來自海岸砂岩，以人字砌、平行砌或亂石砌等方式建成石頭屋，頗具粗獷之美。卯澳灣是全台少數海洋生物資源豐富，民眾可品嚐鮮美小卷米粉，以及清涼帶勁的石花凍。

▲ 人文與自然交融之美，別具特色的黃金瀑布。

另外，可至福連國小旁欣賞潮池，潮池是海浪拍擊自然形成的池子，與海岸鬼斧神工地形融為一體，可謂天然的浮潛練習池。來到卯澳，放空你那顆充滿都市喧囂的心，以最單純空無的心境，與這裡的人事物融為一體，享受當下的美好。

離開貢寮，可以來到瑞芳金瓜石。只見有「礦山上的布達拉宮」之稱的十三層遺址（水湳洞選煉廠遺址）傲然屹立在山坡上，面朝該區著名的陰陽海，形成讓人印象深刻的美景。

▲ 人文與自然交融之美，極具東北特色的石頭屋。

若往山上走，可造訪黃金瀑布及報時山步道，黃金瀑布之所以呈現黃金色，是因水與當地黃鐵礦和硫砷銅礦接觸，產生化學反應。至於報時山步道則是瑞芳山區最容易行走的步道，一路上可欣賞翠綠山巒、煉金遺跡，以及陰陽海海景。

景觀處長陳進謙表示，無論是山海美景，還是人文特色，東北角都有讓人愛不釋手，來過還想再來的魅力，竭誠邀請各位大朋友小朋友來訪。未來「新北稼日蒔光」也將延伸發掘更多美麗地景，歡迎市民朋友追蹤新北稼日蒔光粉絲團：https://bit.ly/2P8OPrO。

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▲ 人文與自然交融之美，報時山步道可飽覽山海景色。

▲ 人文與自然交融之美，從報時山步道眺望陰陽海。