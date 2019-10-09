男神談政見！吳怡農：有國防有和平「沒國防被霸凌」





▲吳怡農相當關注國防議題。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

因為帥氣外型獲得「男神」封號、特戰部隊出身的民進黨第三選區立委參選人吳怡農，這一次和立委余宛如及台北市議員呱吉一起直播談政見。吳怡農自參選以來相當關注國防議題，這次提出「有國防有和平，沒國防被霸凌」概念，強調國防是國家安全的最後一道防線。

吳怡農透過臉書表示，自己並不是因為學經歷而決定參選，或者因為學經歷而認為自己有資格出來參選。參選的首要目的，其實是看到台灣目前所面臨最大的問題國家安全，「讓我深信我必須站出來爭取參選的機會」。

吳怡農提到，維繫國家安全最根本的一道防線，就是國防。當中國大陸對台軍備預算逐年提升成為無可否認的事實，新一代的政治人物需要對國家目前最迫切的問題作出回應，台灣人因中國大陸文攻武嚇而凝聚起來的「團結抗中」意識，化成實際行動，就是「國防」二字。

吳怡農說，有國防，才有和平；沒有國防，只會被霸凌。強化國防絕非窮兵黷武，事實上，國防的目的正是為了追求長遠的安穩與和平。

吳怡農指出，美台國防工業會議近日結束，媒體報導美方在會中提及，在台灣平均役期較南韓、以色列等國家短的情況下，國家單位必須思考該如何有效益的建置「有戰力的後備兵力」。

吳怡農進一步提到，一支軍隊的精實與否，除了役期長短，更關鍵的是如何在有限的時間與資源內，達到最好的訓練成果，讓國軍兄弟姊妹的身心都處於最好的備戰狀態。美方提及的有效戰力，需要透過對台灣現行的後備制度做通盤檢討，調整我們的訓練方式和內容，建立更實際、更有意義的教召制度。

明天就是國慶，吳怡農強調，一個強鄰壓境的小國，在追求自主及和平的過程中，需要的正是堅強的國防、以及對軍隊和軍人的支持，「我深信，如果台灣希望被當作一個正常的國家，我們的行為就必須像一個國家：對自己的安全負責。」