7月大女嬰整晚超安靜…睡夢中滾進「床墊＆欄杆間縫隙」卡住窒息亡

▲ 女嬰被床墊和欄杆夾死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡年初發生一起7月大女嬰離奇死亡的案件，死因日前終於出爐。女嬰在2018年6月出生，12月以來就一直獨自睡在臥室裡，今年1月15日早晨被父親發現沒有任何反應，隨後被宣告死亡。法醫4日指出，女嬰死因是被困在床墊與欄杆之間的縫隙中，被活活夾死。

星國亞洲新聞台（CNA）報導，女嬰父母自去年12月以來便讓她自己睡，好讓她早點適應。且調查指出，事發當天他們都身體微恙，不想傳染給年幼的女兒。

1月14日晚間，女嬰母親像平常一樣幫她餵奶，並在臥室裡待到女嬰於9點多睡著為止；當時女嬰被放置在床墊中央的一條毯子上。女嬰父親曾在11點左右進臥室查看空調溫度，當時房間很黑，女兒也沒有發出任何聲音。他們宣稱，整晚都沒有聽到孩子出聲。隔天早上7點左右，女嬰父親便發現孩子幾乎全身被困在床墊和欄杆之間的縫隙裡，臉部則面向加上緩衝軟墊的欄杆。

法醫於本月4日證實，女嬰死因為窒息。法醫說明，7月大的嬰兒通常可以在床上打滾，但不能有效爬行。因此若寶寶不慎滾進縫隙，就不太可能爬出來。女嬰父親也表示，這並非女兒第一次卡在縫隙裡。在她死亡的幾周前，父母都曾在半夜聽見她的哭聲，發現她被困在意外當晚被困住的位置。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。