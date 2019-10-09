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40年來頭一遭！伊朗全面開放讓女性進入足球場看比賽

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▲伊朗女球迷近40年無法進場看球。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗女性40年來無法進場看球的禁令，如今終於被打破。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

之前因為伊朗備受爭議的「唯男性可進場看球」政策，「國際足總」(FIFA)揚言要禁止伊朗參予國際比賽。在重大壓力下，伊朗宣布：從當地時間10月10日起，全國女性可以自由出入球場觀看足球比賽。這是數十年來首度允許女性進入足球場。

英國《衛報》周三( 9日)報導，伊朗40年來一直禁止女性觀眾進入足球場和其他體育場館。神職人員認為：必須保護她們不受男性氣質的影響。但掌管足球的機關上月底已下令允許女性無限制地進入體育場館，人數由門票需求決定。

自從1979年伊斯蘭革命以來，伊朗女性即很少能夠進入體育場所。之前，一名被稱為「藍色女孩」的粉絲為了看足球比賽假扮成男孩進場，卻遭到逮捕下獄。最後她以自焚的方式結束自己生命。

據了解，日前在德黑蘭的阿茲迪球場場，婦女們很快就拿到了2022年世足會外賽伊朗對柬埔寨的門票。當地媒體說，第一批門票在一小時內售完。體育部一名官員說，這座可容納10萬人的球場已準備好接待更多的女性球迷。據了解，有幸進場觀看的比賽的女球迷會跟男性隔離，由150名女警看守。

在德黑蘭街頭受訪民眾說，他們支持允許女性進入球場看比賽。一個名叫赫斯迪的女子說：「我希望本國女子能夠跟男人一樣，自由行動，甚至像其他國家一樣，不受任何限制的跟男人並排坐著。」

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