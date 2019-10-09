索羅門總理見習近平：欽佩中國「短時間內取得巨大發展」

▲蘇嘉瓦瑞赴北京會習近平。（圖／翻攝央視新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平9日在北京釣魚台國賓館會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，習近平表示，兩國在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，這是順應時代潮流、造福兩國人民的好事。蘇嘉瓦瑞指出，十分欽佩中國在短時間內取得巨大發展成就，「希望學習借鑒中國的成功經驗，實現自身進步繁榮。」

據《新華社》報導，習近平表示，不久前，中索兩國在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，這是順應時代潮流、造福兩國人民的好事，「你這次訪華具有里程碑意義，索羅門群島雖然剛同中國建交，但友好不分先後，只要開展起來，就會有光明的前景。我們願同索方一道努力，抓住兩國建交的歷史契機，相互信任、相互尊重、相互支持，積極拓展各領域合作交流，開好局，起好步，共同開闢兩國關係發展的美好未來。」

習近平強調，索羅門群島位於21世紀海上絲綢之路南向延伸地帶，兩國要以簽署「一帶一路」諒解備忘錄為契機，加強發展戰略對接，擴大合作，助力提升索方民生水平和自主可持續發展能力。

習近平還說，建交後，索羅門群島成為中國公民出境旅遊目的地國，這為兩國人員往來、地方交流和旅遊合作帶來巨大機遇。中方歡迎索方加入中國同太平洋島國合作的大家庭，願同索方在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機制內加強溝通和合作，應對氣候變化等挑戰，維護好發展中國家共同利益。

蘇嘉瓦瑞指出，中國在短時間內取得巨大發展成就，索方十分欽佩，「索方承認一個中國原則，同中華人民共和國建交，選擇站在歷史正確一邊和世界絕大多數國家一邊，這是索方作出的莊嚴和堅定的政治承諾。」

蘇嘉瓦瑞強調，索方希望學習借鑒中國的成功經驗，實現自身進步繁榮。習近平主席提出的共建「一帶一路」是偉大倡議，給索方帶來巨大機遇，「索方願與中方積極開展貿易、投資、農漁業、旅遊業等各領域合作，共創所中關係新的未來。索方讚賞中方關心和支持太平洋島國的發展，這是南南合作的成功範例。」

此外，據《央視新聞》公布的影片，蘇嘉瓦瑞表示，「索羅門群島願意，非常願意承認一中原則，我們在18天前做了這個決定，我們很榮幸成為第179個與中國建立外交關係的國家，我的政府和人民，已經選擇站在歷史正確的一方，實現與中國的邦交正常化。」