脫歐恐爆衛生紙之亂 英人急了：未來要怎樣擦屁股啊？

▲在「無協議脫歐」恐慌下，英國可能爆發「衛生紙之亂」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合 報導

「英國脫歐」進入最後倒數階段。英國人開始擔心未來衛生紙供應是否充足。英國國會議員甚至要求政府保證，在「無協議脫歐」情況下，衛生紙供應不會短缺。

距離10月31日英國「脫歐」最後期限只剩3周，由於擔心「無協議脫歐」可能帶來物資供應短缺，英國國會議員愛德華茲(Jonathan Edwards)周二(8日)向內閣提出疑問：「如果脫歐無法達成協議，衛生紙的庫存能維持多久？」

內閣辦公廳國務大臣哈特(Simon Hart)回應說：「英國政府希望能在10月31日達成協議後離開歐盟。如果無法實現，我們將不得不無協議離開。」他同時表示，政府「將優先處理貨物流通問題」。

愛德華諷嘲說：「我們已經淪落到一種可笑的局面，英國政府甚至無法保證我們在脫歐後時有必要的衛生紙供應。有人說，願意把經濟沖進馬桶，但現在我們卻沒有衛生紙來擦屁股。」

據了解，平均每個英國人每年會用掉110捲衛生紙，是歐洲人平均用量的2.5倍。之前一項調查顯示，因為擔心「無協議脫歐」導致供應短缺，英國民眾曾大量囤積物資，購買最多的是紅酒、衛生紙和義大利麵。

《每日郵報》報導，英國大約有三分之一的物資從歐盟進口。正因為如此，外界擔心英國脫歐後，如此複雜的物資供應網路會隨之崩潰。

自從強生(Boris Johnson)出任英國首相後，這位一直以來主張「脫歐」的鷹派大將即下定決心帶領英國跟歐盟「徹底分手」，10月31日將則最後期限。

英國政府2日已正式向歐盟遞交新的「脫歐方案」。 強生當天表示，新方案是有建設性的合理提議，代表了英國的妥協。如果歐盟不接受此一方案，英國將堅持在10月31日「無協議脫歐」。