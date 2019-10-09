微風信義3館周年慶10／17開跑　消費滿額可搶先「訂跨年餐廳」

▲微風信義3館周年慶10／17正式開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

繼微風本館、微風南京周慶開打之後，信義3館包括微風信義、松高、南山3店，周年慶也即將從10／17至11／11開跑，3館均推出最低滿3,000元送300元抵用券回饋，此外針對旗下業績表現佳的高樓餐廳，也推出消費滿額可預先預約跨年夜餐飲。

微風在信義區有3間百貨，10／17與新光三越信義新天地周年慶一起開打，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元抵用券。

微風松高則在周慶期間推出全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，另再加贈100元餐飲抵用券。微風南山則推珠寶手錶、3C商品消費滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；流行名品消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元抵用券。atre也有消費滿3,000元送300元抵用券回饋。

微風表示，旗下有許多年業績達億元的熱門高空餐廳，像是微風信義高樓的饗饗，年業績可達4億元，而號稱「巴菲特牛排」的Smith & Wollensky在南山每年則有3億元進帳，莫爾頓牛排館與CE LA VI則可有2億元業績。

今年周慶也推出微風信義消費單筆滿15萬元、微風南山單筆消費滿10萬元，有機會搶先預約館內12間餐廳跨年夜餐飲，其中包括可看到台北101煙火的莫爾頓牛排館、麻辣45、饗饗、chefs club Taipei、新葡苑四十六、Saffron 46、Smith & Wollensky、和牛47與CE LA VI。

微風集團常董岡一郎表示，今年新增微風南山，加上本館珠寶與精品客單提高15%，6館周慶業績目標可望達到41億元，比去年的37億元成長10%，被問到微風南山是否可達到之前預期的70億元營業額，他則表示：「還有3個月再努力看看。」