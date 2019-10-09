羅文嘉坦言兩黨整合不順利　時力邀雙十連假「喝咖啡」

▲時代力量秘書長吳佩芸。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明9日表示，與民進黨之兩黨主席對談已無限期停擺，因此時力現階段並無相挺民進黨人選的決議，民進黨主席卓榮泰回應「當然有些失望，但抱著絕對的希望」；民進黨秘書長羅文嘉也坦言「跟時力整合一直不是很順利」。對此，時代力量秘書長吳佩芸表示，依然期待能夠與羅文嘉會面，「雙十連假每天都空下來，就等羅文嘉秘書長喝咖啡」。

針對徐永明上午的說法，卓榮泰9日出席民進黨中常會受訪時回應，有看到徐永明的談話，不知道是不是對方的原意跟真意，當然有些遺憾，但會抱著絕對的希望，尤其是針對時代力量的年輕議員，希望彼此在相同理念下互相拉抬，期盼能以像是松山區許淑華及陳雨凡的範例，在不設前提下討論，期待兩黨能有更好的合作。

羅文嘉9日上午出席「台灣派隊」青年連線記者會，會後受訪時也坦言，跟時力整合一直不是很順利，但「不順利也不要放棄」，政黨有各自的目標跟席次，但在保衛台灣民主的部分，還有很多合作空間跟機會。羅文嘉強調，民進黨不會放棄整合，也希望時力不要放棄。

吳佩芸傍晚表示，無法認同卓榮泰和羅文嘉的發言，「兩黨主席對話已無限停擺」是對現狀的無奈描述，對談的大門一直敞開的，徒說遺憾實在無益。

吳佩芸再次重申，兩黨相挺與否必須重新回歸到政策價值層面來談，依然期待與民進黨秘書長羅文嘉會面，「雙十連假每天都空下來，就等羅文嘉秘書長喝咖啡」。吳佩芸說，要讓台灣人民能真正因為政黨競合而有了新的可能，小黨的存在不只是為了與大黨一搭一唱而已。

吳佩芸表示，時代力量與民進黨之間合作與否，不只要經由正式的黨對黨形式進行，台灣人民更在意兩黨能不能在法案、政策上建立共識，包括實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法、反紅媒、最低工資法等。吳佩芸認為，當青年被高房價、低工資壓得喘不過氣，人民公帑被政商貪汙擺布之際，兩黨互動的成果與目標必須對人民有利，才有正當性。

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