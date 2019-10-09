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請假時間都定好了！韓國瑜就是不回應　淡定說「好那就這樣」轉身結束訪問

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▲▼ 1009_韓國於_電競嘉年華 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜體驗VR射擊遊戲。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜9日出席體感嘉年華開幕典禮，還體驗了全球第一款體感VR射擊遊戲，雖然玩得開心，不過韓國瑜被問及有關請假問題，他始終不回應，聽了聽問題，僅說「好那就這樣」，隨即離去。

▲▼ 1009_韓國於_電競嘉年華 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜出席體感嘉年華開幕典禮。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜戴上VR戰甲頭盔，體驗全球第一款體感VR射擊遊戲，最後還由他帶領的市府團隊拿下勝利，就有記者提問在玩遊戲時把對手擊潰，是否象徵擊潰民進黨意味？韓國瑜聽了大喊「唉唷！你政治性格太強」，他提到「市府大力推動的電競產業及體感科技，將近10年時間，高雄有265家體感科技的數位內容，經濟規模有120億，去年我們補助1億1千萬，預計新的一年增加到2億新台幣，高雄有雄厚的工業基礎，和優秀人才，結合起來有信心在未來能大放異彩」。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲聽到非市政議題，韓國瑜全部選擇不回應。（圖／記者洪正達攝）

媒體緊接著追問是否從15日開始請假？韓國瑜則說「還有沒有其他問題」，聽了聽問題後僅回應「好那就這樣，謝謝大家」，接著就轉身離開，令在場媒體全傻眼。雖然韓國瑜始終不回應，但根據了解，韓國瑜確定15日中午開完市政會議後，就會開始請假，16日展開屏東傾聽之旅，從鵝鑾鼻燈塔出發，一連3天準備在屏東跑行程。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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