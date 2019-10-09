高鐵南延恐虧損30年　藍委：2022人口負成長...堆疊更多蚊子建設

▲高鐵南延案引發極大爭議。（示意圖／台灣高鐵提供）

記者徐政璿／台北報導

吵了好幾年的高鐵南延屏東案，行政院在2020總統大選前拍板定案根據規畫內容，政府將全額出資554億元建造，但財務自償率顯示-2.1%，遭質疑效益不大，恐虧損30年。對此，國民黨立委賴士葆表示，根據國發會的報告，2022年人口開始負成長，民進黨正在快速掏空台灣，堆疊更多的蚊子建設。

賴士葆表示，蘇貞昌說為了交通平權，虧了無所謂，「但是國家不是你家，國家的錢是來自納稅人繳的稅金，憑什麼選舉到了，胡亂揮霍，讓政治凌駕專業」；重大建設需要財政效益評估、可行性評估的制度舉世皆然，竟把這些專業評估廢掉，只憑蘇貞昌一句話就蓋，很像威權帝制時代一樣。

賴士葆指出，交通建設要考量人口數據，國發會的報告，2022年人口開始負成長，為了城鄉差距強要蓋蚊子建設，屏東機場變蚊子館後來廢掉的殷鑑不遠。過去政客要讓每個人有大學唸，所以推動教改廣設大學，現在少子化來臨，大學氾濫成災，尾大不不知如何收拾。顢頇又傲慢，全民執政的民進黨正在快速掏空台灣，堆疊更多的蚊子建設。

關於高鐵南延虧錢一事，行政院長蘇貞昌7日在立法院備詢時回應，政府做事不能唯利是圖，不是像公司一樣算會不會賺錢，幾年可以回收，如果依照這個邏輯，那只要都市有交通就好，偏遠地區就根本不必有公車到達，因為大家只經營黃金路線。