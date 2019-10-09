一年一會最好買的「時代」，買不到心會痛的週年慶精算攻略

消費中心／台北報導



十月份最重要的是什麼？除了雙十國慶，百貨公司週年慶才是最重要的戰爭吧!今年的10月週年慶，統一時代百貨台北店率先打響第一炮，推出總回饋超過90萬的好禮大放送，誓言要讓消費者「買到捨不得走出來」！就連關關都忍不住說「不好買的週年慶，我才不出門呢」

為了迎接統一時代百貨台北店九週年，10/2 ～10/27「九大王牌週年慶」搶先開跑，這次特別邀請【省錢精算小達人 - 關關】跟【安安邊緣子 - 阿民】，兩大Youtuber界的省錢達人分享週年慶搶錢計畫。

所謂的「九大王牌週年慶」，除了絕不錯過的化妝品滿2,000送200、全館滿5,000元送500的10%回饋，搭配聯名卡獨享加碼最高5%回饋、17大銀行卡友最高享滿5,000元送100以外，每層樓都有專屬的抽獎優惠，可以抽機票、抽鑽石、抽住宿，另外滿額消費還有「命運再加碼」抽抽樂，500個獎項一把抓、人人都有獎，讓你買到腳軟，抽到手軟，好康多到眼睛看不完。

▲ 統一時代百貨九大王牌週年慶，讓你抽機票、抽鑽石、抽住宿，總額90萬的好禮讓你買到失去自己。（圖／取自影片，以下同）



對阿民來說，週年慶最推薦的就是各品牌推出的獨家組合，所有產品組合中的超精選通通出爐，必備單品通通在統一時代百貨台北店買得到，就連平日觀望許久的雅詩蘭黛小棕瓶也祭出超好康，此時不買還等何時！





▲雅詩蘭黛小棕瓶組合，內含多款明星商品及精華修護組合，是阿民激推的周年慶組合商品。









▲化妝品滿8,000元，滿額再抽洛杉磯雙人來回機票。



關關也分享健身神器【OSIM U dance核心機】的使用心得，讓你的核心肌群不再委屈的團聚，要各就各位展現八塊肌的完美人魚線，就靠它了。





▲ OSIM U dance 15分鐘讓消失的曲線終於重新出來見客。







▲ OSIM U dance 週年慶最優惠，當日付清最高可省9,000元。

小資主婦或媽媽姐姐們的主場，那就不得不提到生活家電樓層了。萬眾矚目的PHILIP健康氣炸鍋破盤價8,990元週年慶超低價外，還送烤盤、烘烤鍋、串籤與食譜， 根本巧婦與懶人的最佳神隊友。





▲PHILIPS健康氣炸鍋，比炸的更好吃，保留了食物的美味，也保護了健康，週年慶破盤價只要8,990元。

還有去日本必帶的Dyson V11打折價只要24,900元，還加贈直立收納架，讓家中乾淨無塵，還不占空間。想要Dyson 吸塵器，不必花機票飛日本，統一時代百貨買更划算，連阿民都忍不住搶買，等待了一輩子，這一次就要把Dyson V11帶回家了。







▲Dyson V11 讓你當個最時尚的超強家政婦。

一年一度的補貨時間，怎麼忍心錯過統一時代百貨台北店的九大天王週年慶，逛累了還可以到剛開幕的星巴克咖啡特色店小憇。以及全台首座雙樂園：薰衣草樂園和粉紅萌萌豬樂園可以親子同樂。化妝品滿2,000元送200元、全館滿5,000元送500元，以及更多的超殺折扣與好禮，就在統一時代百貨台北店！

▲信義商圈不管白天夜晚都超好逛。





▲統一時代百貨九大天王週年慶，化妝品滿2,000元送200元、全館滿5,000元送500元，10/2~10/27最殺週年慶就在這。

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