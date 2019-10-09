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因應雙十連假！警方實施匝道管制交通疏導　籲請市民配合

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▲因應雙十節連假，桃園市平鎮分局針對國道交流道實施高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應雙十節連假，桃園市平鎮分局針對國道中壢交流道10日上午將實施高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局配合雙十國慶4天連假，國道平鎮系統交流道與中壢交流道南下入口將實施高乘載管制，從10日上午7時至12時止，台66線快速道路匯入中山高速公路南下匝道從10日凌晨零時起至11日24時止，共計48小時封閉匝道；龍潭警分局則針對石門水庫、小人國與六福村等風景區實施交通疏導，籲請市民遊客配合。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠指出，今年雙十國慶連續假期有4天，警方配合交通部交通疏導進行管制，10日凌晨零時起至11日晚間24時止，共計48小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，另外，10日上午7時至中午12時，國一南下中壢交流道實施高乘載管制，請市民注意。

警方建議，國一平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛。

▲因應雙十節連假，桃園市龍潭分局針對風景區將實施交通疏導等管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應雙十節連假，桃園市龍潭分局針對風景區將實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局規劃自10日至13日連續四天雙十節假期，針對轄區石門水庫、小人國與六福村主題樂園等風景區，預估將吸引大量遊客湧入，龍潭警方依據歷年強力疏導經驗，因前往小人國、六福村等主要道路中原路路幅狹窄，易形成壅塞回堵至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為避免壅塞，將於各路口編排員警、義交與民防等協勤警力協助交通疏導。

另外，10日上午7時至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道實施高乘載交通管制，請用路人配合。

龍潭警方確保連假交通順暢，加強交通疏導，建議市民行駛替代道路路線，龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向，或自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

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雙十連假平鎮與龍潭警方實施匝道管制與疏導籲請市民配合

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