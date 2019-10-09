王世堅轟柯P罵前瞻又申請　柯文哲：8000億拿23億，你覺得？

▲台北市長柯文哲市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲9日下午到議會進行預算編列報告。議員王世堅直指台北市政府有向中央申請前瞻預算，沒想到卻是「邊罵邊要、邊拿邊罵」，要求柯文哲對民進黨政府道歉。對此，柯文哲反問，「8000億（前瞻計畫）我拿了23億，你覺得嘞？」

王世堅質詢時表示，「這次預算編列最該被責備的是你啦」，接著播放影片，只見影片中的柯文哲稱「你知道我什麼時候發現我不是綠營的嗎？前瞻計畫沒有分到的時候」、「有天我媽媽打電話給我，說不是應該先編計畫再編預算嗎？怎麼會先編預算再編計畫？我說媽媽，你都看得出來那民進黨完蛋了」。

「你心知肚明，我們市政府有沒有向中央政府申請前瞻預算？有還沒有？」面對王世堅強勢詢問，柯文哲坦言有申請，「有，不多」。接著王世堅表示，市府從民國106年開始都有，一直到110年，「5年總共申請多少？核定多少？台北市政府總共申請36億、核准23億，光今年就有7億8千萬」。

王世堅痛批柯文哲，發言的意思好像說前瞻預算是黨政之爭，不會同流合汙，「結果市府不但有申請中央還有核准，你邊罵邊要、邊拿邊罵，這樣做對嗎？是不是應該收回這句對中央的汙衊？可不可以向民進黨道歉？」

王世堅還說，市府連預算名目都要避開，硬是寫成計畫型補助款，「你就是要避開前瞻兩個字就對了」。對此，柯文哲淡淡表示，「8000億我拿了23億，你覺得嘞？」，引來王怒批，「你罵、你講得那麼不堪，你就不該申請！」

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