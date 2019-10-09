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直擊NBA上海賽／賽前記者會取消、巨幅廣告被撕　比賽明開打存疑

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▲▼NBA上海賽廣告被拆除。（圖／記者陳政錄攝）

▲NBA上海賽廣告被拆除。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

美國職籃NBA原定明（10）日晚於上海舉辦湖人隊、籃網隊季前熱身賽，但隨火箭隊總管莫雷推特「撐香港」事件延燒，不只原定今天下午舉辦的兩隊賽前記者會臨時取消，飯店外巨幅廣告也被撕下，雖NBA總裁肖華（Adam Silver）已趕赴上海滅火，但對於明日的賽事能否如期舉辦，正面臨著不少變數。

▲▼NBA中國上海辦公室代表。（圖／記者陳政錄攝）

▲NBA中國上海辦公室代表出面宣布兩隊賽前記者會取消。

《ETtoday新聞雲》記者今天上午致電NBA中國辦公室詢問，原定今日舉行的NBA Cares活動和對對媒體開放的賽前訓練環節，均宣告取消，改稍晚4點30分，於浦東下榻酒店舉辦兩隊記者會，另今晚的微博球迷之夜也在稍早由上海市政府體育局宣告停止舉辦，明晚的正式比賽和今日賽前記者會則預計將如期舉行。

但下午赴兩隊賽前記者會舉辦地點，上海浦東麗斯卡爾頓酒店現場，面對大批媒體等候，下午2、3時許，湖人隊霍華德、格林、庫茲馬和籃網厄文、艾倫等球員相繼入場後，NBA中國上海辦公室代表卻在4點10分左右，下樓出面和現場媒體表示，賽前記者會取消。

▲NBA上海賽記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲NBA上海賽記者會。（圖／記者陳政錄攝）

該代表指出，賽前記者會在官方確認後，決定今日取消並延期。但對於現場媒體追問延至何時，他說「沒有其它消息提供。」

據了解，該記者會原定將由籃網隊、湖人隊兩隊教練和主要球員出面，針對明日的賽事接受媒體訪問，而NBA總裁肖華則預計出席明日的賽前記者會。

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

▲NBA中國上海賽舉辦場地。

值得注意的是，觀察目前上海市對比賽的宣傳氛圍，記者會和球員及工作人員下榻酒店外的巨幅賽事廣告，也正和其它上海街邊廣告一樣，面對被拆除的命運。

據陸媒報導，目前NBA總裁肖華已經抵達上海，預計明天出席賽前記者會，他並表示此行最主要是「尋求中方的理解」。但《ETtoday新聞雲》記者今日走訪比賽場地—上海梅賽德斯奔馳文化中心，發現場外贊助商攤位均已在拆除中，加上上述情況，已對明日的賽事舉辦，增添了不少變數。

▲▼NBA上海賽廣告被拆除。（圖／記者陳政錄攝）

▲直擊NBA上海賽／贊助商撤退潮！場外攤位「拆到剩2家」。（圖／記者陳政錄攝）

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