富邦攜手獨老造訪故宮南院　百歲人瑞同框國寶「肉形石」

▲▼ 富邦人壽協理魏賢文(右二)、故宮南院處長彭子程(左一)攜手百歲人瑞賴劉素貞(右三)遊故宮。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會長期關懷弱勢長者，攜手富邦人壽、米羅幼兒園以「青銀共伴」為主題，9日前往國立故宮博物院南部院區(以下簡稱故宮南院)舉辦「富邦串愛花漾爺奶 重陽秋遊南故宮」活動。嘉義縣議員楊秀琴、賴瓊如及縣議員林緗亭服務處執行長呂文正等人到場致意。現場獨居弱勢長輩、活動義工共340人到場，故宮南院院方更由處長彭子敬，獻上現正熱展的「肉形石」模型給民雄百歲人瑞賴劉素貞。

▲▼ 富邦人壽助獨老遊故宮南院百歲人瑞賴劉素貞。（圖／記者翁伊森攝）

活動在富邦人壽拋磚引玉捐助10萬元費用及派出志工團隊協助下，解決多位偏鄉長輩礙於行動及交通問題，讓基金會長輩秋季郊遊動能順利成行，順利參觀到2017年榮獲全球最受歡迎博物館美名的故宮，而出遊長輩也實際體驗到了「友善博物館」的貼心服務。讓過去對故宮南院充滿神秘感的長輩們直呼豪華且貼心。

▲▼ 嘉義地區獨老遊故宮南院。（圖／記者翁伊森攝）

活動在南故宮博物院處長彭子程引導下揭開序幕，緊接著代表故宮獻上館方的「肉形石」模型給民雄地區百歲人瑞奶奶賴劉素貞接受，數百位長輩也在現場來賓陪同下陸續觀展

▲▼ 百歲人瑞賴劉素貞看著很像東坡肉的肉形石開心的笑。（圖／記者翁伊森攝）



富邦人壽雲嘉地區協理魏賢文表示，為讓在地長輩皆能受到妥善照顧，富邦人壽近年攜手在地公益單位、大專院校、醫療院所、長照機構或安養中心一同服務長輩，這次特地聚焦「青銀共伴」，邀請熱心同仁志工陪伴長輩走出戶外多動身體、多社交，在重陽佳節安排共遊南故宮欣賞經典文物，善盡企業社會責任，扮演民眾好鄰居角色。

▲獨老遊故宮南院，多位地方仕紳出席，嘉義縣議員楊秀琴(左三)、賴瓊如(左二)及縣議員林緗亭服務處執行長呂文正(左一)、太保市民代表會副主席吳宏哲(右四)等人到場致意。（圖／記者翁伊森攝）

民雄地區百歲人瑞賴劉素貞表示，自己從沒逛過南故宮，更沒看過鎮館三寶，很期待此次出遊，對於看起來像好吃的「東坡肉」她開心露出笑容。

▲ 獨老遊故宮南院，百歲人瑞賴劉素貞開心比YA。（圖／記者翁伊森攝）