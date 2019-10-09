王宇婕激減10K差很大！剷平三層油辣秀性感肌　自爆N年來第一次成功減秘密

▲王宇婕鏟肉成功後，開心分享多張辣照，大秀S型身段。



生活中心／台北報導



在本土劇中演活惡女的王宇婕，日前公佈甩10K驚人成果，近日又在粉專發出辣劈一字馬性感美照，若隱若現的馬甲線，身形明顯「再進化」，讓粉絲驚呼與三個月前模樣差很大。王宇婕表示，過去發福到被人誤認懷孕，真的很打擊，因此下定決心鏟肉。原本預計在炮仔聲殺青前回到4字頭，沒想到提前達標，還多減2K，直呼用對方法真的很重要！

▲王宇婕在粉絲專頁上，分享過去爆肉囤積「油」泳圈的驚人照片。（圖／取自王宇婕粉絲團）

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王宇婕表示：「過30歲代謝真的變很差，沒吃什麼數字也會往上升。再加上拍戲沒日沒夜常靠大吃舒壓，直到有次試裝穿不下，才發現腰上已囤積厚厚三層肉，超崩潰。」為此她嘗試各種方法，包括三餐吃水煮菜、或整日以水果裹腹等，雖然一開始數字掉很快，但只要正常飲食，立刻翻倍長回來。

直到今年她開始嘗試姐妹推薦的代謝輔助食品，正常吃也能讓數字下降，她才驚訝的發現：原來關鍵在她代謝力太差！王宇婕開心說：「這款CHOYeR曲易是用天然植物萃取來提升代謝力、加速我排除多餘的囤積，我搭配運動短時間就少了10K！」





▲王宇婕再次穿上之前的褲子，褲頭變的超寬鬆。

王宇婕更進一步分享：「以前我一熬夜就會嗯嗯不順，每次廁所蹲好久都上不出來，吃多少就長多少肉。但自從開始吃魔鬼XS，變成吃多少排多少！身體裡都不會有多餘堆積感覺超好！」減出心得的她更表示，魔鬼XS厲害在於是她看過市面上唯一的液態軟膠囊，作用力快，而且又都是經過檢驗合格的，不怕吃了傷身體。為了讓大家看到她驚人的成果，她更大方在粉專秀出對比照表示：「現在衣櫃裡褲子都大一號，幾乎全部要重買，超有成就感！」

▲王宇婕成功減到4字頭，連馬甲線都出來見客。

談到接下來的維持計畫，王宇婕表示：「因為秋冬太冷很難克制食慾，還能用外套遮肉，所以最容易囤積。因此我還是會趁空檔運動，三餐搭配CHOYeR曲易，讓我的代謝力一直維持在最好的狀態，正常吃也不怕油肉反彈。」王宇婕得意表示：「現在衣服都穿S號，誰敢再說我像孕婦！」

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