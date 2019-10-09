火鍋吃一半...夫妻「扔紙團」進鍋！友人喊：我要客訴　超打臉真相慘賠34倍

▲高雄一對張姓夫妻日前在火鍋店用餐時故意將紙團丟入湯中，想詐騙全新湯底及食材。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一對夫妻日前在火鍋店用餐時，因貪小便宜想獲得好處，竟把紙團放入鍋內假裝有異物再向店員客訴。當下店家頻頻致歉予以賠償，但事後驚覺有異，決定告上法院。橋頭地方法院終判2人各2個月徒刑，緩刑2年，並應接受法治教育，全案可上訴。

判決指出，林姓、張姓夫婦2018年8月5日傍晚前往高雄楠梓區一火鍋店用餐，用餐期間因一時貪小便宜想獲得新的火鍋湯底及食材，竟將桌上的紙團夾入火鍋內。張女在間隔約7分鐘後，先是將紙團夾出放入自己碗中，隨後又加以扭轉呈長條狀擺在盤子上，向友人反應吃到異物。不知情的同桌友人見到紙團時信以為真，連忙向店員投訴要求賠償。

店家在顧客反映當下，馬上承認錯誤道歉，並同時更換價值868元的火鍋給夫妻檔。但店員察覺有異，趕緊調閱店內監視器畫面發現真相，憤而報警提告。

這對夫妻檔在偵查時不斷否認犯行，直到到了法庭審理，才坦承犯案，並向店家道歉。店家接受2人道歉，還具狀請求法院減輕夫妻倆的刑責，認為應該給予他們自新的機會。

橋頭地方法院衡量雙方經濟能力後，同意讓2人以捐款給3家社福團體各1萬元的方式達成和解，最後依詐欺罪判2人各2個月徒刑，緩刑2年，條件是應接受法治教育一場，全案可上訴。

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