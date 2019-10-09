雙十連假不想出門？兩大OTT片單讓你影劇狂嗑四天

▲國慶連假四天不想出門，就看OTT推薦片單解解悶。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

雙十國慶四天連假不知道該去哪？myVideo與friDay影音兩大OTT平台皆端出了雙十片單，就是要讓你四天都在家中狂嗑電影、戲劇。

myVideo強檔電影全新上架

在myVideo方面，推出了「單點強檔」—全球票房突破11億美金的漫威宇宙電影《蜘蛛人：離家日》，由湯姆霍蘭德飾演的蜘蛛人，在和朋友同遊歐洲途中，意外遇上神秘客和一連串怪物攻擊事件。

另外還有還原同名動畫的真人版《阿拉丁》，威爾史密斯飾演搞笑嘻哈神燈精靈，為經典故事帶來嶄新面貌；睽違9年推出的續集《玩具總動員4》，隨著廢棄材料做成的新玩具叉奇的出現，以保護眾玩具為使命的胡迪與玩具們也展開了一趟充滿愛與冒險的旅程；以及廣受小朋友喜愛的《寵物當家2》，狗主角麥斯面對小主人誕生和生活改變顯得十分焦慮，透過農場老狗魯斯特的指引，讓麥斯重拾信心並找到真正的自己。

另外還有10月「0元強片」專區，包含暗黑風格鉅作《刺殺終點戰》，小丑女瑪格羅比化身美豔間諜與喜劇天王賽門佩吉共同翻轉形象演出；以及韓國驚悚懸疑電影《正義代言人》，處處對立的律師與檢察官，為了追捕殺人犯決定聯手當正義代言人，揭開離奇殺人命案背後迷霧般的陰謀。

此外，凱擘大寬頻機上盒myVideo陸續上架多部賣座強片，更首度推出「機上盒myVideo豪華月租首月1元」及「每日一部強檔電影1元」限時特價優惠，本月看片還有機會把飛利浦50吋4K大電視搬回家。此外，為歡慶凱擘A1 Box開放平台新上市，10月底前新申辦A1指定方案，完成指定步驟即可獲得連續三個月「每月111元」看片金回饋，雙十假期就是要在家用大螢幕看電影、追劇。

friDay影音端出10大影劇超強片單

而在friDay影音方面，則是推出最強10大推薦影片；首推friDay影音全台獨家、大導演盧貝松繼《露西》後又一動作新片《安娜》，此片還獲國際媒體盛讚「緊張刺激毫無冷場」，影迷不容錯過；其他還包含全球票房已突破10億美元的《玩具總動員4》；由寵物當家原班人馬二度冒險的續集《寵物當家 2》；勇奪香港金像獎三大獎、由黃秋聲主演繼《桃姐》後最感動人心的電影《淪落人》；由馬東石領銜主演、在韓國狂賣近 8 億台幣的犯罪動作大片《極惡對決》；以及姐姐謝金燕久違大螢幕的作品《有五個姊姊的我就注定要單身了啊》。

戲劇部分，friDay影音則端出目前網路討論度最高的三大劇，包含灑狗血劇情引發網路熱門討論、即將進入結局高潮的《優雅的家》；金惠允（SkyCastle）和韓流夯團SF9路雲主演、劇情有新意的校園愛情喜劇《偶然發現的一天》，改編自人氣網漫、由李東輝（雞不可失）和金炳哲主演的喜劇故事《很便宜 千里馬超市》；以及由男神阿部寬主演的最新上架日劇《熟男還不結婚》，描述一位已經進化成「到了令和時代都還是無法結婚的男人」。