　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

雙十連假不想出門？兩大OTT片單讓你影劇狂嗑四天

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼中秋OTT片單。（圖／業者提供）

▲國慶連假四天不想出門，就看OTT推薦片單解解悶。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

雙十國慶四天連假不知道該去哪？myVideo與friDay影音兩大OTT平台皆端出了雙十片單，就是要讓你四天都在家中狂嗑電影、戲劇。

myVideo強檔電影全新上架
在myVideo方面，推出了「單點強檔」—全球票房突破11億美金的漫威宇宙電影《蜘蛛人：離家日》，由湯姆霍蘭德飾演的蜘蛛人，在和朋友同遊歐洲途中，意外遇上神秘客和一連串怪物攻擊事件。

另外還有還原同名動畫的真人版《阿拉丁》，威爾史密斯飾演搞笑嘻哈神燈精靈，為經典故事帶來嶄新面貌；睽違9年推出的續集《玩具總動員4》，隨著廢棄材料做成的新玩具叉奇的出現，以保護眾玩具為使命的胡迪與玩具們也展開了一趟充滿愛與冒險的旅程；以及廣受小朋友喜愛的《寵物當家2》，狗主角麥斯面對小主人誕生和生活改變顯得十分焦慮，透過農場老狗魯斯特的指引，讓麥斯重拾信心並找到真正的自己。

另外還有10月「0元強片」專區，包含暗黑風格鉅作《刺殺終點戰》，小丑女瑪格羅比化身美豔間諜與喜劇天王賽門佩吉共同翻轉形象演出；以及韓國驚悚懸疑電影《正義代言人》，處處對立的律師與檢察官，為了追捕殺人犯決定聯手當正義代言人，揭開離奇殺人命案背後迷霧般的陰謀。

此外，凱擘大寬頻機上盒myVideo陸續上架多部賣座強片，更首度推出「機上盒myVideo豪華月租首月1元」及「每日一部強檔電影1元」限時特價優惠，本月看片還有機會把飛利浦50吋4K大電視搬回家。此外，為歡慶凱擘A1 Box開放平台新上市，10月底前新申辦A1指定方案，完成指定步驟即可獲得連續三個月「每月111元」看片金回饋，雙十假期就是要在家用大螢幕看電影、追劇。

friDay影音端出10大影劇超強片單
而在friDay影音方面，則是推出最強10大推薦影片；首推friDay影音全台獨家、大導演盧貝松繼《露西》後又一動作新片《安娜》，此片還獲國際媒體盛讚「緊張刺激毫無冷場」，影迷不容錯過；其他還包含全球票房已突破10億美元的《玩具總動員4》；由寵物當家原班人馬二度冒險的續集《寵物當家 2》；勇奪香港金像獎三大獎、由黃秋聲主演繼《桃姐》後最感動人心的電影《淪落人》；由馬東石領銜主演、在韓國狂賣近 8 億台幣的犯罪動作大片《極惡對決》；以及姐姐謝金燕久違大螢幕的作品《有五個姊姊的我就注定要單身了啊》。

戲劇部分，friDay影音則端出目前網路討論度最高的三大劇，包含灑狗血劇情引發網路熱門討論、即將進入結局高潮的《優雅的家》；金惠允（SkyCastle）和韓流夯團SF9路雲主演、劇情有新意的校園愛情喜劇《偶然發現的一天》，改編自人氣網漫、由李東輝（雞不可失）和金炳哲主演的喜劇故事《很便宜 千里馬超市》；以及由男神阿部寬主演的最新上架日劇《熟男還不結婚》，描述一位已經進化成「到了令和時代都還是無法結婚的男人」。

ET快訊
即／蔡阿嘎宣布二伯懷第二胎！樂喊：驗孕棒2條線啦
諾貝爾化學獎得主揭曉！由美國、英國與日本學者共同獲得
手機狂跳刷卡通知！妻驚見「2女1男片」…夫花7200萬養小三
嘉義嘉邑行善團爆糾紛！　前總幹事揮刀砍執行長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

雙十連假不想出門？兩大OTT片單讓你影劇狂嗑四天

Google放大招！新Android裝置都須內建數位健康App　否則全部不給用

realme 5系列新機搶先曝光　預告四鏡頭「猛獸」新機10月底正式推出

台灣搶先全球首發　ASUS ZenFone 6新色「迷霧黑」10/15上市

LINE Pay mini行動支付收款機　獲頒2019日本優良設計獎

Instagram新推「創建模式」　歷史上的今天可以變成新內容

蘋果悄悄更改iCloud Drive新功能發布時間　從秋季末變「明年春季」

IG深色模式來了！更新iOS 13、Android 10就可切換

Twitter洩露用戶資料給廣告商　利用電話和信箱傳送「專屬廣告」

快訊／iPhone晚間傳災情！開App「狂跳視窗」　果粉集體大崩潰

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

雙十連假不想出門？兩大OTT片單讓你影劇狂嗑四天

Google放大招！新Android裝置都須內建數位健康App　否則全部不給用

realme 5系列新機搶先曝光　預告四鏡頭「猛獸」新機10月底正式推出

台灣搶先全球首發　ASUS ZenFone 6新色「迷霧黑」10/15上市

LINE Pay mini行動支付收款機　獲頒2019日本優良設計獎

Instagram新推「創建模式」　歷史上的今天可以變成新內容

蘋果悄悄更改iCloud Drive新功能發布時間　從秋季末變「明年春季」

IG深色模式來了！更新iOS 13、Android 10就可切換

Twitter洩露用戶資料給廣告商　利用電話和信箱傳送「專屬廣告」

快訊／iPhone晚間傳災情！開App「狂跳視窗」　果粉集體大崩潰

侯友宜表揚孝順善行楷模　帶給社會正向力量

一年一會最好買的「時代」買不到心會痛的週年慶精算攻略

OL與男友吵架旅店頂樓輕生　獲救瞬間崩潰哭喊：為什麼拉我

米其林蔦拉麵推新品　醬油豚骨與花椒豚骨200元有找

分手財產談不攏！恐怖男氣炸...火燒前女友親戚車「遭判囚4年」

脫歐恐爆衛生紙之亂 英人急了：未來要怎樣擦屁股啊？

監理沙盒第7案來了！　基金、股票可當天完成交易

中職／桃猿台灣大賽帶12投　牛棚無左投戰力

王令麟：冤判錯判是最大的罪過─判決書照抄起訴書 無法讓人信服

7月大女嬰整晚超安靜…睡夢中滾進「床墊＆欄杆間縫隙」卡住窒息亡

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

3C家電熱門新聞

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

IG刪除「追蹤中」功能！再也看不到朋友按哪些文愛心、新追蹤誰

iPhone沒3D Touch也能偷看Line訊息了

IG深色模式來了！

首款「非洲製造」手機問世！售價5900元

Apple啟動iPhone 6s & 6s Plus免費維修計畫！

Instagram新推「創建模式」　歷史上的今天可以變成新內容

macOS Catalina軟體更新報到

Google立「6座墓碑」　網友嘆：仍無法接受

台灣搶先全球首發　ASUS ZenFone 6新色「迷霧黑」10/15上市

亞馬遜推新平板Fire HD 10　售價僅iPad一半

微軟發布Windows 10 v1803版本「死亡通知」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iOS 13隱藏功能全公開！　尋找功能、提醒事項新設計更方便

更多熱門

相關新聞

歡慶雙十優惠不手軟！量販美式咖啡第二杯免費　超市購物節滿千送千點

迎接雙十國慶四天連假來臨，各家量販跟超市紛紛推出優惠活動，像是愛買更祭出現煮「美式咖啡」第2杯免費；而家樂福則推出線上平台加碼活動。至於全聯今年的家家購物節也特別祭出滿千元送千點好康，與消費者一起同樂。

國慶花車搶先曝光　漢翔「勇鷹號」成最大亮點

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

分析師：75%Netflix用戶不打算「跳槽」至其他OTT

關鍵字：

OTT雙十國慶myVideofriDay影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

快訊／男坐北車外長椅死亡

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面