臺大雲林分院「雙向轉診」制　落實分級醫療

▲臺大醫院雲林分院9日與雲林縣基層診所簽訂「轉診資訊及藥物整合」合約， 讓基層醫師能分享台大醫院雲林分院的醫療資訊。（圖／臺大醫院雲林分院提供）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院為配合國家八期醫療網分級醫療的規劃，促進院際合作交流關係，於9日與雲林縣基層診所簽訂「轉診資訊及藥物整合」合約， 讓基層醫師能分享台大醫院雲林分院的醫療資訊，以及了解病人住院就醫狀況及治療或檢查結果，台大雲林與基層醫師能在藥物整合方面，進一步協商力求藥品的共通性。

過去幾年衛福部健保署大力推動「分級醫療」，期望民眾”小病”在基層院所就診，"大病"才轉診至大醫院進一步處理和治療，待病況穩定之後，病人能再回歸社區基層院所，然而現況是民眾轉診至區域醫院或醫學中心後，大部分都是滯留在大醫院就診追蹤，僅少部分能回歸基層院所照護，原因在於基層院所醫師和區域醫院及醫學中心的醫師缺乏互信合作的基礎及有效率的轉診資訊平台和配套的轉診機制。

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雲林分院門診部陳彥甫主任表示，為落實分級醫療，除每季召開「與基層院所對話交流座談會」外，進一步結合雲林地區的基層院所成立「雲林雙向轉診醫療聯盟」來建立通暢的轉診掛號窗口，對內成立「分級醫療推動小組」，提撥轉診獎勵金鼓勵轉診策略的實施，提撥轉診獎勵金鼓勵轉診，醫師每開出一張轉診單可獲100元獎勵金，成功轉診至基層院所可再獲得300元獎勵金。

▲臺大醫院雲林分院9日與雲林縣基層診所簽訂「轉診資訊及藥物整合」合約， 讓基層醫師能分享台大醫院雲林分院的醫療資訊。（圖／臺大醫院雲林分院提供）（下同）

劉宏輝副院長指出，本院經過策略努力推動後，自今年5月起由台大雲林分院下轉到基層的病人大幅增加，轉入與轉出的比例已經逆轉，然而由本院下轉至基層院所的成功率卻僅有21.5%。根據本院的分析調查，沒有回歸基層診所的民眾裡，除了病情已恢復不需再就醫或需特殊病情追蹤外，「藥物和臺大醫院雲林分院不一致」及「病歷資訊都在臺大醫院」成為民眾不願回歸基層就診的兩大主因。

黃瑞仁院長說，簽訂銜接與垂直整合計畫合約，不僅是要讓基層醫師能放心將病人交棒給臺大醫院雲林醫院做後續照護，而藉由藥物及資訊的整合，能進一步深化雙向轉診及落實分級醫療，讓適當的轉診病人都能夠再安心回歸社區接受基層醫師照護，達成「民眾」、「基層院所」及「區域醫院/醫學中心」都獲益的三贏目標。

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