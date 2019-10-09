南投茶博會10日登場　假日免費接駁20分鐘一班

▲南投世界茶葉博覽會今年新增千人擂茶，縣長林明溱邀請遊客體驗客家擂茶文化。（圖／南投縣府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投世界茶業博覽會10日起登場，縣府營造成國慶日「南投開茶趴」，除了品嘗各地特等好茶，還有千人擂茶、千人揉茶、千人野餐等活動。鑑於過去茶博造成中興新村大塞車，縣府推出假日免費接駁服務，希望人車分流，遊客可以快意逛茶博，避免塞車問題。

南投縣府表示，茶博會10月10日起至10月13日止，還有10月19日及10月20日，將在中興新村中興會堂中週邊舉行，屆時遊客可以搭乘免費接駁車，參加茶博會。

縣長林明溱說，南投世界茶業博覽會從2010年第1屆開辦至今，已經10年。今年活動主題命名為「香郁拾穗」，取「相遇十歲」諧音。去年茶博9天，遊客人數約50萬人次，茶葉交易額6000多萬元，茶博會行銷南投茶及農特產品，很有效益。今年茶博適逢國慶連續假日，希望遊客人數更創新高。

縣立棒球場至會場發車時間：上午8時30分至下午5時30分，每隔20分鐘一班次，中午12時到下午1時15分暫停服務。

接駁車從茶博會場發車時間：上午9時30分到下午6時30分，每隔20分鐘一班次，中午12時至下午1時15分暫停服務。

中興棒球場地址：南投縣南投市祖祠東路27號。

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