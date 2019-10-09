大陸全面抵制NBA！黃暐瀚：各自都有自由　但凡事皆有代價

▲席爾瓦強調不會限制聯盟成員的發言權。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷的「挺港」言論，引發大陸一連串的抵制，而NBA主席席爾瓦（Adam Silver）日前也上火線說明，強調不會限制聯盟成員的發言權。對此，資深媒體人黃暐瀚9日強調，凡事皆有代價，「當言論自由觸犯到某個領域或族群的『禁忌』時，你講話讓人不舒服，那群人就不挺你，也是天公地道，不是嗎？」

針對NBA主席的言論，黃暐瀚在臉書稱，他講的是實話，但實話就必須付出代價，而代價就是NBA可能無法繼續在中國大陸賺錢，因為「你可以講你愛講的，我可以看我愛看的；你講的話我不愛聽，我生氣，所以我不看了，不讓你賺我的錢了，哪個環節有問題？」

黃暐瀚認為NBA沒有問題，且央視不轉播也沒毛病，至於大陸的球迷之後還給不給NBA賺錢，「那是大陸球迷的選擇與自由。他接著舉例，爐石戰記的香港選手「聰哥」，選擇在比賽之後，戴著防毒面罩大喊「光復香港、時代革命」後，被取消資格、禁賽一年，而場邊兩位台灣講評，跟著丟了工作一樣。

▲火箭總管莫雷挺香港言論引發大陸輿論極大不滿。 (圖／達志影像／美聯社)



「凡事皆有代價」，黃暐瀚表示，NBA主張的言論自由，在世界上大多數的地方，自然沒有爭議，「但當言論自由觸犯到某個領域或族群的『禁忌』時，你講話讓人不舒服，那群人就不挺你，也是天公地道，不是嗎？」

黃暐瀚再次舉例，一個盛讚「九一一恐怖事件幹得好」的歌手，還想去美國發展嗎？美國人可能會吐他口水，管你歌聲再好，觸怒禁忌，他們還是不會願意聽；爐石可以禁賽聰哥，NBA也可以繼續堅持言論自由，都可以，這都是自由。最後，黃暐瀚強調，對岸的球迷與電玩迷，也有看球或不看球，玩暴雪或不玩暴雪的自由。「各自，有各自的自由。」

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